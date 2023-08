RECENZE: S deskovkou Heat vám bude chvílemi horko, ale rozhodně se nespálíte

Vydavatelství Days of Wonder si mnozí spojí s veleúspěšnými deskoherními sériemi, jako jsou Memoir ’44 či Ticket to Ride (Jízdenky, prosím!). Ovšem počátek věhlasu obou uvedených značek se datuje do období vzdáleného už téměř dvě desítky let. Aktuálně v Days of Wonder spíše těží ze slavné minulosti než z příchodu nových a skutečně zajímavých projektů. Tedy až na závodní deskovku Heat, kde se naopak zdá, že dorazilo opravdu to pravé vysokooktanové!