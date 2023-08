Hry zdarma vás nechají vyzkoušet si roli Velkého bratra nebo dobýt Evropu

Europa Universalis IV z roku 2013 hráče vezme do období mezi roky 1444 a 1821. Zažijete tak přechod z pozdního středověku do raného novověku. Ve hře se musíte věnovat nejen různým válečným konfliktům, ale také správě zdrojů, obchodu či politice. Ačkoli je počáteční bod hraní věrný skutečnému mocenskému rozpoložení ve světě, tak vaše následné volby a směřování mohou běh dějin výrazně proměnit. Propracovanost celého zážitku dokládá například víc než 250 dostupných národů a nespočet uživatelských modifikací a oficiálních rozšíření.

Pokud jsou strategie vaším šálkem kávy, může vám hra spolknout desítky až stovky hodin, pokud vám ani to nestačí, můžete si se slevou dokoupit i některý z mnoha rozšiřujících balíčků. Jen se zatím raději vyhněte tomu poslednímu s názvem Leviathan, který byl kvůli mizernému technickému stavu dokonce chvíli nejhůř hodnocenou hrou Steamu (viz náš článek).

Pozornost si zaslouží i druhá rozdávaná hra Orwell: Keeping an Eye On You. Jak už je z názvu patrné, byla inspirována dílem spisovatele George Orwella, konkrétně tedy jeho nejslavnějším románem 1984. Ve hře ovšem nebudete bojovat proti zločinnému politickému režimu, jak by se snad mohlo zdát, ale naopak se stanete jeho součástí. Vaším úkolem bude sledovat a odposlouchávat společnost rozvracející živly a reportovat o tom Velkému bratrovi. Čeká na vás spousta obtížných morálních rozhodnutí, když budete rozhodovat o lidských osudech.

Hry si můžete aktivovat na tomto odkaze, poté už vám zůstanou v knihovně napořád. Jen pozor máte na to čas jen do 17. 8., poté budou nahrazeny zase jinými hrami.