Remake kultovního Gothicu zasáhne srdce nostalgiků

Gothic z roku 2001 od německého studia Piranha Games se neodmyslitelně zapsal do srdcí fanoušků žánru RPG. Na svou dobu nabídl povedený příběh, jedinečnou atmosféru i grafiku a na jeho úspěch navázalo několik dalších více či méně úspěšných titulů. Nyní, po víc než dvaceti letech od vydání už současný vlastník značky THQ Nordic spřádá plány na remake tohoto legendárního dílu.

Asi jste už v minulosti mohli postřehnout, že autoři nabídli hráčům krátkou hratelnou ukázku, na jejímž základě se pak rozhodli naplno pustit do práce na remaku. Ačkoliv to zřejmě zabere opravdu hodně času, autoři se nebojí komunikovat a postupně odhalovat, na co všechno se můžeme těšit. Minulý týden se pak na show THQ Nordic objevila nová ukázka, která podrobněji představuje detailně vymodelovaný Starý tábor.

V ukázce si můžeme prohlédnout hlavní bránu, pevnost z vnějšího okruhu i jednotlivá obydlí Starého tábora. Vidíme také arénu a nechybí ani nad ohněm opékaný mrchožrout. V traileru dokonce zazní známá jména jako Gomez, Snaf nebo Mud. Je tedy znát, že se autoři drží předlohy opravdu věrně a nevynechají žádný drobný detail.

Bohužel je to pořád jen předrenderovaná ukázka, která nic neprozrazuje ohledně samotné hratelnosti remaku. Jedna z nejvíce kritizovaných vlastností původní hry je její soubojový systém a je prakticky jasné, že jej musí autoři od základu předělat. Stejně tak se nabízí řada dalších otázek, třeba ohledně nového obsahu, případných menších či větších úprav příběhu a podobně.

THQ Nordic zatím mlčí ohledně možného data vydání a zřejmě k tomu má dobrý důvod. Hra stále působí dojmem aktivního vývoje a klidně může zabrat ještě další roky. Rozhodně s ní ani příští rok počítat nebudeme a i ten následující zní poměrně optimisticky. Ale rádi se necháme překvapit.

Pokud ve vás remake spíše budí pokušení si zahrát originál, pak máme další dobrou zprávu. Gothic ve své původní podobě je nyní dostupný na Nintendo Switch. Na míru ovládání na gamepadu bylo přizpůsobeno jak uživatelské prostředí, tak ovládání hry, jinak by však měla nabídnout autentický zážitek, na jaký vzpomínáme právě už od roku 2001.