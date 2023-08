ANALÝZA: Hra o miliardy ve virtuálním fotbalu. Co znamená rozlučka s FIFA?

Lidé mají rádi, když v životě panují určité jistoty. Nebudu vás obtěžovat otřepanými vtípky o daních, spíš poukážu na to, že i v herním světě těch prakticky neporušitelných jistot máme spoustu. Téměř jistě si každý rok koupíte nové Call of Duty. Téměř jistě každý rok vyjde pár rozšíření pro aktuální díl The Sims. A téměř jistě si každý rok můžete koupit nový ročník plejády sportovních her. Někdy ovšem i v těchto jistotách dochází k jistým změnám.

Právě třetí zmíněný případ letos minimálně u fotbalu tak úplně platit nebude. Respektive bude situace úplně jiná, než jsme byli dlouhých 30 let zvyklí. Samozřejmě se bavíme o sérii FIFA od EA Sports, která sice rozhodně nekončí, zbaví se však ikonického názvu spojeného s mezinárodní fotbalovou federací a od letoška ji budeme znát jako EA Sports FC.

První díl v letité sérii FIFA od Electronic Arts vyšel v roce 1993 a jmenoval se FIFA International Soccer.

Pro historickou úplnost si můžeme připomenout, že první díl, naposledy ještě bez číslovky, ale s podtitulem International Football, vyšel v roce 1993. Od té doby jsme se pravidelně dočkávali nových ročníků, často i dvou, když došlo na mistrovství světa. Sem tam se také objevila nějaká konkurence, především v podobě série Pro Evolution Soccer od Konami.

O tom, která série je lepší, se můžeme přít (a fanoušci se také přou) donekonečna, celkem objektivně lze ale říct, že fotbal od EA vždycky sázel na konkurenční výhodu v podobě bohatého licencování. Zatímco v PESu jste po hřištích proháněli úsměvně pojmenované, vágně povědomé sportovce, ve FIFA na pažitu dováděly skutečné superhvězdy. Ale k tomu se vrátíme až za moment.

Série Pro Evolution Soccer nebyla tak populární jako FIFA, řada hráčů na ni ovšem nedala dopustit.

Partnerství Electronic Arts a federace FIFA tak drželo velmi dlouho a je možná trochu překvapivé, že se i s takovou tradicí na první pohled ze dne na den rozpadlo. Důvod? Inu, peníze.

Za koncem velmi lukrativní smlouvy stojí jednoduše byznysové neshody dlouholetých partnerů. O nějaká oficiální data se bohužel opřít nemůžeme a dost možná se oficiální důvody ani nikdy nedozvíme, z šuškandy obklopující konec smluv však vyplývá, že si federace diktovala příliš ambiciózní kompenzaci. Mluvilo se až o miliardě dolarů za čtyřletý cyklus (ukončený světovým šampionátem), což je dost krvavá daň za balíček výhod, které partnerství s FIFA studiu přináší.

Vývojáři sice oficiálně prohlašovali, že v rozhodnutí peníze úplně hlavní roli nehrají, věřit jim to však lze jen stěží. Na druhou stranu je pravděpodobné, že rozhodnutí ovlivnily i veřejně ventilované zmínky o příliš přísných podmínkách, které EA pod záštitou FIFA znemožňovaly sérii posouvat trochu kreativnějšími způsoby a třeba se přibližovat jiným populárním sériím.

Na tomto místě je pak důležité vypíchnout, že partnerství s federací paradoxně nemusí být pro EA Sports takové terno. Licence jsou pro EA Sports FC životně důležité. Ne, že by virtuální fotbal dříve nebyl velmi populární, až v posledních patnácti letech se však podařilo z FIFA vybudovat doslova mašinu na peníze díky rozmachu kartičkového režimu Ultimate Team. A ten funguje z dvou důležitých důvodů. Jednak je FIFA prostě geniálně a naprosto pečlivě nadesignovaná hra. Možná ne přímo na hřišti, ale z hlediska práce s hráči a motivace k utrácení mikrotransakcí jde o naprostého šampiona. Hráči by ovšem utráceli mnohem méně ochotně, kdyby si z balíčků nevytahovali skutečné ikony, skutečné Haalandy, Mbappée nebo Messie.

Vtip je však v tom, že na to vlastně údajně miliardový deal s FIFA nemá žádný významný vliv. Součástí smluv je samozřejmě samotný prestižní název, branding oficiálních turnajů nebo oficiální štempl esportového mistrovství světa, v případě licencovaných týmů a podob hráčů však FIFA žádnou páku nemá. Pro jména a obličeje hráčů je klíčové partnerství s hráčskou asociací FIFPRO, které zůstává zachováno. U klubů, lig, trofejí a tak dále se zase podepisují smlouvy v různých režimech. Někde jde o kompletní balík, jinde se můžou některé kluby trhnout a uniknout ke konkurenci (třeba v Itálii, proto v posledních ročnících FIFA úřadovaly týmy jako Piemonte Calcio, ale se skutečnými hráči).

FIFA 23 je poslední FIFA od Electronic Arts.

Jen tak mimochodem, v exotičtějších částech světa může být situace ještě složitější. Přemýšleli jste někdy o tom, proč ve hře chybí kompletně autentická, byť velmi atraktivní brazilská liga a objevují se zde maximálně částečně licencované kluby? Inu, v Brazílii nemůže práva na podobu hráčů vyjednávat žádný zastupující orgán a všichni místní profíci je tedy drží individuálně. EA Sports by tak v případě zájmu museli vyjednat každé jedno jméno a obličej s jeho nositelem.

Východisko tohoto byrokratického okénka je ovšem jednoduché. EA sice přichází o práva na všechno nazvané „FIFA“, díky smlouvám s ligami, asociacemi a jednotlivými kluby však ze hry zřejmě nezmizí prakticky nic významného. Nebudou chybět kluboví giganti a ani populární kontinentální soutěže včetně těch zaštítěných UEFA. Samozřejmě není vyloučeno, že k nějakým menším změnám a absencím dojde, na druhou stranu už teď víme, že se patřičně rozšíří třeba nabídka ženského ligového fotbalu.

Vítejte v klubu

Rozhodně nechci vynášet žádné příkré verdikty, o situaci toho prostě nevíme tolik, abychom dokázali pozici obou firem patřičně zhodnotit. Nebojím se však přiklonit k tomu, že na rozchodu nakonec vydělala spíše společnost EA. Svědectví několika prvních trailerů naznačuje, že se herní produkt zas tak významně nezměnil. Opět nabídne jen mírné krůčky kupředu. Pokud ovšem manažeři EA nebyli při argumentaci příliš kreativní, budou mít do budoucna více prostoru, jak hru otevírat moderním prvkům sezonního obsahu nebo speciálním režimům, které FIFA údajně neviděla ráda. Prostě se jen jednou za čtyři roky nedočkáme dedikovaného DLC s licencovaným mistrovstvím (poslední dvě byly stejně spíše odfláknuté pahýly) a hráči si budou chvíli zvykat na nový název. Ruku na srdce, EA Sports FC bude pro většinou fanoušků ta klasická FIFA ještě spoustu let.

Na druhé straně FIFA musí začít budovat své virtuální impérium prakticky na zelené louce. Dosavadní zkušenosti stranou EA moc nadějné nebyly. Během šampionátu v Kataru jsme se dočkali pár bizarních metaverzových projektů. To je samo o sobě kuriózní proto, že mezi spekulativní důvody rozchodu EA a FIFA patří i to, že studio chtělo experimentovat s moderními prvky Web 3.0. Federace i přesto velmi sebevědomě prohlašovala, že zůstane na vrcholu světa virtuálního fotbalu. Kontroverzní prezident Gianni Infantino sám tvrdil, že se mají fanoušci na co těšit. Někteří hráči odhadovali, že uzavře partnerství s jiným velkým vydavatelstvím, třeba Take-Two, které by přineslo fotbalového sourozence NBA 2K.

Jak to ve skutečnosti bude, dosud nevíme.

Fotbal od Electronic Arts se v roce 2023 nově jmenuje EA Sports FC.

Pojďme být na moment zase o něco konkrétnější. Co všechno tedy nově nazvané EA Sports FC přinese? Trailery i první dojmy vybraných novinářů naznačily, že k žádné revoluci nedošlo. Hra pořád běží na enginu Frostbite, ovládá se zhruba stejně, nabídne podobné režimy, které budou fungovat podobně.

Mezi větší změny patří jen větší důraz na unikátní herní styly, kterými se vyznačují největší fotbalové hvězdy. To je úzce spojeno s další generací technologie HyperMotion, která by měla přinášet zase o něco realističtější okopávání pažitu. V kariérním režimu se dočkáme většího zaměření na trénink a trenéry, grafická prezentace bude o něco efektnější a na hřišti se v Ultimate Teamu nově střetnou všechna pohlaví. Nic moc zásadnějšího nečekejte.

No a abychom odpověděli na tradiční otázku tuzemských fanoušků. Česká liga v EA Sports FC spíše nebude. Stoprocentní to zatím není, kompletní seznam ještě studio nezveřejnilo, šlo by však o opravdu obrovské překvapení. Místo toho se můžeme těšit na nejvyšší ženské soutěže v Německu a Španělsku.

Konkurence je silná

Sportovním sériím je vlastní poměrně malý meziroční pokrok. Fanoušci i kritici Maddenu, NBA 2K, NHL, MLB The Show a ostatně i FIFA si pravidelně stěžují, že k vylepšením dochází jen velmi neochotně, klasický fotbal je přece jen v odlišné situaci než jeho kolegové. Ti totiž nemají prakticky žádnou vážnou konkurenci, zatímco současnému EA Sports dýchá na záda hned několik více či méně vážných konkurentů.

Tím klasickým je samozřejmě zmiňovaný Pro Evolution Soccer, dnes známý jako eFootball. Letitá značka Konami dříve dokázala sérii od EA šlapat na paty velmi významně a řada hráčů preferovala spíše jeho realističtější přístup. Před pár lety však japonské studio jako by dalo za pravdu kritickým hlasům volajícím po jedné hře s meziročními aktualizacemi. eFootball tak nevychází každý rok a je dostupný zdarma. Jestli se tímhle směrem někdy vydá i EA Sports FC, zůstává otázkou, eFootball se každopádně po dost nepovedeném startu stále snaží vybudovat alespoň trochu pozitivní renomé a stojí spíše ve stínu nově přejmenovaného giganta.

Po letech dvouhlavého boje se navíc do rovnice zapojují další zájemci. Kosmopolitní nezávislé studio Strikerz Inc. už pár let vyvíjí svůj vlastní projekt UFL, který se otevřeně vymezuje proti údajně neférovému a pay-to-win multiplayerovému zážitku z FIFA. Autoři však zřejmě bojují s překážkami ve vývoji. Původní příslib vydání v loňském roce nevyšel a bůh ví, jestli se dočkáme letos. První trailery zatím ukazují nadějný, ale hodně nedopečený fotbalový zážitek.

Do toho navíc na hřiště vběhl další benjamínek v podobě Man of the Match. Ten jde na věc z úplně jiné strany. Hráčům slibuje vysoce personalizovaný zážitek, hraní za jednoho konkrétního vytvořeného hráče z pohledu první osoby a dokonce i lákavou představu výdělku skutečných peněz. V neprospěch projektu hovoří trochu krkolomný marketing, velmi neambiciózní kickstarterová kampaň s cílem úsměvných deseti tisíc dolarů nebo fakt, že jsme zatím viděli jen pečlivě renderovaný trailer. Pro oba výše zmíněné projekty platí, že stojí na otevřené kritice EA a Konami, využívání mikrotransakcí a komerčnímu přístupu k virtuálnímu fotbalu. Jenom sympatie nespokojených hráčů však samozřejmě k úspěchu nestačí. Na to bude potřeba přinést trochu vypilovaný produkt.

Rozchod EA a FIFA tedy je byrokraticky a byznysově významný, pro hráče však v zásadě nezmění nic. Mnohem důležitější je v tomto ohledu rozložení konkurenčních sil. EA Sports jako hegemoni nemají důvod svůj fotbal výrazněji posouvat a měnit úspěšný recept postavený na ohromně rentabilním Ultimate Teamu. K tomu by bylo potřeba opravdu silné konkurence. Kapacitu a finanční prostředky FIFA bezesporu má, chybí jí ovšem know-how a jakékoliv další hodnotné licence nad rámec sebe samé. A, dovolím si osobní názor, i otevřenější a reflexivnější přístup. Musí spolknout mocnářskou, peněz chtivou hrdost a uzavřít další silné partnerství. Bez toho to rozhodně nepůjde.