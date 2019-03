Duke Nukem vs. B.J. Blazkowicz z Wolfensteina. Kdo by vyhrál?

Duke Nukem 3D

Jakub Žežule - Sázím na Duka, BJ přece jen v posledních hrách trochu změkl a dostával solidně nabančeno. Možná by se Blazkowicz mohl uchýlit k nečestné taktice a Atomového vévodu ošálit zaplacenou tanečnicí, nebo mu do steroidů přimíchat dostatečně silný jed na krysy. Ovšem pokud je řeč o čestném rytířském souboji, Duke by vyhrál jedním kopancem do varlat.

Duke Nukem

Jan Lysý - Oba pánové jsou samozřejmě zaslouženě ikonickými postavami, ale u mě asi vítězí Duke Nukem. Nakopávat stylově nácky, je jedna věc, ale natřít to emzákům, sbalit u toho spoustu slečen a ještě stíhat parádně hláškovat, tomu se prostě říká styl. A navíc ne každý dokáže nosit odbarvené háro a nevypadat u toho jako východoněmecký pornoherec, takže další bod pro Duka. Ale upřímně si nejsem jistý, kdo by zvítězil, pokud by došlo na přímý fyzický střet. Fandil bych ale Dukovi.

Duke Nukem 3D

Honza Srp - Duke patří do devadesátek a tam by také měl zůstat. Už v roce 2011 byl k politování, ve světě po aféře #MeToo už by nejspíš skončil na pranýři. Ne, že by tedy byl B.J. charakter hodný následování, alespoň však u toho věčného zabíjení někdy i přemýšlí a dokáže ze sebe vymáčknout i nějakou tu emoci. A dokonce i větu rozvitou. Kdyby opravdu došlo k souboji, vytře B.J. s Dukem podlahu. Už jen proto, že unese v každé ruce jednu zbraň a nezastaví ho ani taková drobnost, jako že mu někdo oddělí hlavu od těla.

Wolfenstein II

Petr Zelený - Kdybych bral Wolfensteina a Duka z 90. let, tak bych řekl, že to Atomový vévoda nejslavnějšímu virtuálnímu bijci nácků natře. Ale teď? Duke Nukem je ve stavu klinické smrti, kdežto B. J. naopak válí a po událostech The New Colossus věřím tomu, že přežije naprosto cokoliv a rozstřílí na hadry klidně i Pánaboha. Takže rozhodně B. J.!

Jan Kouba - B.J. celý svůj život bojuje s nácky, když má jó blbý den, prší na něj nemrtví náckové z hořícího nebe a pokud vykročí oběma nohama ráno z postele špatně, tak si to rozdá i s nemrtvými mechanickými nácky. To je sice fajn, ale je to trochu jednostranné.

Duke Nukem Forever

Repertoár Atomového vévody je o něco širší, zvládá spoustu užitečných činností: fotbal s okem gigantického vetřelce, malování penisů na tabuli nebo zkušené dávání peněz striptérkám za kalhotky. B.J. by s Dukem pravděpodobně bojoval, jen pokud by měl nacistickou uniformu – i když árijský look má dost. Kdyby přeci jen došlo na bitku, Duke by triumfoval svou všestranností a zmenšovačem u pasu. No dobrá, hlavně tím zmenšovačem. Víc šancí proti Dukovi by měl vzdálený BJův příbuzný Doomguy.

Michael Mlynář & Ondřej Zach - Určitě Duke. B.J. totiž nemá balls of steel.



Legendární trolling