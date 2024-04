Digitální láska. Kdo jsou nejzajímavější videoherní milenci

V digitálním universu je asi méně kousků, které se zaměřují primárně na emocionální rozpoložení dvou (či více) jedinců. Přesto si určitě vybavíte slušné množství mileneckých (nejen) dvojic, které mají ve virtuálním světě nezastupitelnou roli. Tady je několik z těch, které zaujaly nás. Samozřejmě je mnohem více milenců, kteří by se dali zmínit, ale to by poté vznikl delší text, než je kompletní kolekce děl Danielle Steel.

Tvůrci ponechali na představivosti hráčů, aby si domysleli, co se dělo dál a samozřejmě vznikla slušná řádka různých teorií.