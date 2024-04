Snad každý je někdy hrál. Připomeňte si staré legendy mobilních her

Hra Snake 2

Pamatuje si to spousta z nás. Mobily jsme si v devadesátých letech kupovali především proto, že jsme se chtěli oprostit od drátů pevných linek. Možnost zavolat si odkudkoliv zcela změnila naše komunikační návyky, stejně jako nástup SMS zpráv. Najednou chtěl mít takovou věc v kapse každý. Mobily vzápětí rychle začaly rozšiřovat možnosti, co s nimi lze dělat. Rychle se objevily funkce jako budík, kalkulačka, psaní poznámek, upravování vyzváněcích tónů a ano, také hry.

Prvopočátky mobilního hraní najdeme podle některých informací právě v devadesátých letech, kdy se mobily začaly masivně rozšiřovat. Ohledně prvenství v nabídce mobilních her nicméně bojují hned dva mobily, a to v dost rozdílných kategoriích.

Za průkopníka hraní mobilech se jednak považuje model Hagenuk MT-2000. Mobil dánského výrobce se začal prodávat v roce 1994 a ve výbavě měl tehdy i hru Tetris. Historie této hry sahá až do roku 1985, kdy první hratelnou verzi vydal ruský inženýr Alexej Pažitnov a komerčně začala být hra dostupná v roce 1988. O šest let později se tedy tato jednoduchá, avšak legendární hra objevuje i v prvním mobilu.

Hagenuk MT-2000 přitom konkurenci předběhl o celé tři roky, další mobilní hry se v mainstreamových telefonech začaly objevovat až po roce 1997. Jenže zde by mohli nesouhlasit vývojáři z firmy IBM, kteří rovněž v roce 1994 uvedli na trh model Simon. Ten by se dal popsat v podstatě jako pradědeček moderního smartphonu. A i v jeho výbavě najdete jednoduchou hru.

Hagenuk MT-2000 Hra Scramble na smartphonu IBM Simon

IBM Simon byl jakýmsi mezikrokem mezi mobilním telefonem a kapesním počítačem (PDA). Měl dotykovou obrazovku, e-mailového klienta, správce souborů, prediktivní qwerty klávesnici a dokonce i aplikaci pro vzdálený přístup k počítači. A také hru Scramble s posouváním čísel na čtvercové ploše. Zaujala i ovládáním, jelikož bylo třeba hru ovládat tahy prstem nebo perem po displeji. Scramble tak lze považovat za vůbec první aplikaci s dotykovými gesty.

Historii mobilních her však definoval jiný titul, a to o pár let později.