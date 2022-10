World of Warcraft: Exploring Azeroth: Northrend vychází v listopadu

Knížka World of Warcraft: Exploring Azeroth: Northrend prozkoumává tento kontinent z pohledu spoluzakladatelů Leauge Explorers – Muradina, Magniho a Branna. Má 168 stránek, přičemž anglická verze bude k mání 15. listopadu.

„Od Icecrown Citadel ovládané Scourge přes fialově zbarvený les Crystalsong až po mrazivá údolí Dragonblight a odolné Frostborny z Storm Peaks, Exploring Azeroth: Northrend je dalším krokem na nezapomenutelné cestě napříč Azerothem,“ láká anotace.

Fandové World of Warcraftu si mohou od 27. září připomenout, jaké to tehdy v roce 2008 bylo. Vyšla totiž expanze Wrath of the Lich King v edici Classic, která zprostředkuje původní zážitek.