The Division 2 na PC je levnější o 85 procent

Loňský looter shooter The Division 2, v němž jsem se vydali do post-apo Washingtonu D.C., je možné na PC koupit se slevou 85 procent. Základní verze hry vyjde na Ubi Store v rámci Lunar New Year Sale na 9 eur (zhruba 230 korun), verze Gold s prvním rokem DLC pak na 15 eur (zhruba 380 korun).