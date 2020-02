The Division 2 ukáže bitvu o New York, naskočit může každý

New York ovládl Aaron Keener, kterého si budou pamatovat hráči prvního dílu. Je to bývalý agent Divize, z nějž se stal padouch. Nová kampaň zahrnuje pět příběhů, přičemž čtyři půjde hrát v libovolném pořadí.

Nové zóny jsou čtyři, konkrétně Financial District, Two Bridges, Battery Park a Civic Center. A kvůli letnímu hurikánu budou o poznání zničenější. Samozřejmostí jsou různé aktivity v otevřeném světě a dalších osm vedlejších misí.

Warlords of New York je určen pro hráče na úrovni 30 s World Tierem 5, ale naskočit může úplně každý. Expanze umožní založení postavy právě na této úrovni (a to i okamžitě, když si ji předobjednáte). Jinými slovy, jde v podstatě o reset. Základní hra se stane irelevantní, seženete ji za pakatel, zatímco za expanzi zaplatíte 30 dolarů.

Maximální dosažitelná úroveň se zvedne na 40. Warlords of New York uvede i nový systém postupu (SHD Level Progression), který umožní neustále získávat body a vylepšovat si svého agenta. Počítá se s novými skilly, výbavou a již dříve oznámeným přepracováním systému výbavy (podrobnosti zde).

Týden po spuštění expanze se v The Division 2 objeví sezony. Každá poběží tři měsíce a hráči v ní budou lovit důležité cíle. Sezony zahrnují ligy, různé eventy a samozřejmě vlastní postup, kdy si hráči odemykají předem určenou výbavu. To je poměrně důležitá změna v pojetí end-game obsahu. Hráči na levelu 40 se mohou samozřejmě vrátit do Washingtonu D.C., jejich úroveň však bude přeškálována na 30.

The Division 2 Warlords of New York vychází 3. března na PC, PlayStation 4, Xbox One a Stadii.