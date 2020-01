Super Mario Maker 2 umožní nahrát až sto uživatelských úrovní

Super Mario Maker 2 (číst recenzi) je výborný nástroj pro vytváření, hraní a sdílení 2D úrovní s Mariem. A protože jich hráči pro ostatní připravili už více než deset milionů, Nintendo v rámci oslav zvedá limit pro sdílení z 64 na 100. V prosincové aktualizaci se ve hře objevila také zbraň Master Sword.

Thanks to the creativity of Makers around the world, there are now over 10 million playable courses in #SuperMarioMaker2! To celebrate, you can now upload up to 100 courses to Course World! pic.twitter.com/v23ALxyVAS