Retro střílečka Freedom Fighters je konečně v digitální distribuci

Sedmnáct let stará střílečka Freedom Fighters se nečekaně objevila v obchodech GOG a Steam, již brzy by navíc měla zamířit i do Epic Storu. Hra zpracovává téma alternativní minulosti, kdy Sovětský svaz zahájil invazi do USA. Vy se stanete velitelem odbojové skupiny, která musí okupanty vypráskat zpět. Příběh je sice béčkový, ale hra je to výborná (viz naše dobová recenze), takže pokud si chcete zavzpomínat, těch cca 250 Kč se vám bohatě vyplatí.