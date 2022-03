Podívejte se na ukázku z přídavku k hardcore akci Returnal

Rogue-like akce Returnal byla jednou z nejosobitějších her loňského roku. Pod next-gen slupkou se skrývala poctivá retroarkáda , která své hráče frustrovala svojí obtížností (viz naše recenze). Ale evidentně nešlo o komerční neúspěch, takže se již brzy dočkáme přídavku. V Ascension nejen dostaneme novou výzvu, ale i možnost hrát v kooperaci s kamarády. K dispozici bude již 22. března, a to zdarma pro všechny majitele originálu.