Nová expanze kartiček Hearthstone bude odhalena 1. července

Blizzard chystá na 1. července v 18:30 stream, během nějž odhalí novou expanzi pro karetní hru Hearthstone. A podle teaseru, který už zveřejnil, to vypadá, že motivem bude Aliance. Dále se dozvíme, co v následujících měsících čeká na hráče battlegroundů a co ještě přinese letošní Year of the Gryphon.