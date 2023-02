Nejočekávanější hra na Steamu ukázala záběry z multiplayeru

Alespoň co se týče množství přidání do tzv. wishlistu, jsou Sons of the Forest aktuálně nejočekávanější hrou na Steamu. V nové ukázce se můžeme podívat na to, jak bude zhruba fungovat multiplayer, ve kterém si hráči budou navzájem pomáhat s přežitím na ostrově zabydleném kanibaly. Hra vychází v rámci předběžného přístupu již ve čtvrtek 23. února.