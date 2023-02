Sons Of The Forest jsou nejočekávanější hrou na Steamu, překonali i Starfield

Předpovědět, která hra se stane příštím hitem, je poměrně ošemetné. Jistým vodítkem ovšem může být počet předobjednávek a také to, jaké reakce vzbudí zalistování do nabídky Steamu. Nejoblíbenější digitální obchod s hrami totiž umožňuje přidat hru ještě před vydáním do tzv. seznamu přání (wishlistu), aby vás pak její autoři mohli přímo informovat, až bude hra konečně hotová, případně se objeví ve slevě.

Aktuálně patří titul nejchtěnější hry na Steamu chystané hororové akci The Sons of the Forest. Je to zajímavé z toho pohledu, že jde o menší titul od nezávislého týmu, který nemá a nikdy nebude mít technické kvality ani marketing mainstreamových hitů. Hra tak překonala v oblibě dokonce i Starfield, médii patrně nejsledovanější titul letošního roku, který slibuje být Skyrimem ve sci-fi prostředí.

Sons of the Forest je simulátor přežití na opuštěném ostrově, kdy se hráč kromě nepřátel musí vypořádat i s obstaráváním základních životních potřeb, jako je jídlo, spánek nebo oblečení. Jestli je taková pozornost oprávněná, se dozvíme již brzy, novinka studia Endnight Games totiž v předběžném přístupu vychází již příští týden, konkrétně tedy ve čtvrtek 23. února. A to dokonce i s českými titulky.

Ano, těšíme se hodně, na druhou stranu musíme připomenout, že titul nejsledovanější hry vlastně sám o sobě nic neznamená. Nedávno se jím mohla chlubit i hra The Day Before, o které dnes fanoušci pochybují, jestli vůbec někdy vznikne (viz náš článek).