Final Fantasy XVI je hotové, zpoždění nehrozí

Konečně zase jedna pozitivní zpráva mezi všemi těmi odklady. Vývojáři očekávaného RPG Final Fantasy XVI se chlubí, že mají hotovo a hra míří do lisoven. Oficiální datum vydání je sice až 22. června, nám to ovšem dává naději, že bychom na recenzi mohli mít dost času. A bude ho potřeba, do konce bychom se totiž prý neměli dostat dříve než za 35 hodin, vzhledem k množství nepovinných úkolů však počítáme spíše s dvojnásobkem.