Zrestaurování 40 let staré klasiky pomocí umělé inteligence se vůbec nepovedlo

Pokud vám název hry The Portopia Serial Murder Case nic neříká, nemusíte se cítit špatně. Tato čtyřicet let stará klasika sice odstartovala kariéru vývojáře Jurihi Horiho, dnes známého především jako scenárista kultovní klasiky Chrono Trigger (viz náš článek) a série Dragon Quest (viz naše recenze posledního dílu), nikdy však neopustila japonské ostrovy.

Nápad na využití umělé inteligence pro lepší porozumění hráčovým pokynům je skvělý...

Že se jí vydavatelství Square Enix konečně rozhodlo přinést západnímu publiku, je chvályhodné, bohužel výsledek není takový, jaký si fanoušci přáli. Přitom stačilo tak málo…

„Portopia“ je adventura ze staré školy, kdy ještě hráč musel veškeré příkazy doslovně vypisovat. Místo jednoduchého kliknutí na vypínač bylo potřeba vypsat „rozsviť světlo“ a běda, pokud vývojář tuto činnost nazval třeba „zapni žárovku,“ pak mohl následovat prakticky nepřekonatelný zákys. Použít umělou inteligenci, která by hráčovy povely srozumitelně překládala do strojového jazyka, tak zní jako skvělý nápad, vždyť tato moderní technologie nám doslova mění svět před očima. Jenže nebyli by to Square Enix, aby dobrou myšlenku fatálně nepokazili (o tragických selháních této kdysi oblíbené firmy si můžete přečíst v našem starším článku).

... jenže v praxi to bohužel nefunguje.

I když aplikace jako chatGPT dokážou přeložit odborný text nebo vyplodit mnohastránkový referát, v podání japonského vydavatelství si nedokážou poradit s jednoduchou větnou stavbou. Pokud například hráč v dobré vůli použije místo neurčitého člen určitý, AI mu neporozumí. Dohrát hru do konce je tak paradoxně možná ještě těžší než originál. A hráči to vývojářům samozřejmě dávají ve svých recenzích pořádně „sežrat“.

„I Zork z roku 1977 má lepší ovládání než tato hra,“ píše ve své recenzi jeden ze zklamaných uživatelů na Steamu, zatímco další se pozastavuje nad tím, že i když měl od Square Enix jen ty nejhorší očekávání, stejně ho dokázali nepříjemně překvapit. Aktuálně je 86 % recenzí na Steamu negativních, a to je prosím hra k mání zcela zdarma.

Kdysi oblíbené vydavatelství tak směle pokračuje ve svém pádu do hlubin a my se jen bojíme o to, aby s sebou nestáhli i nadcházející šestnáctý díl kultovní série Final Fantasy.