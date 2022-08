Původem playstationová exkluzivita Death Stranding (číst recenzi na Bonuswebu) od Kojima Productions vyjde 23. srpna v PC verzi předplatného Game Pass. Hráči na počítačích mohou počítat s podporou širokoúhlých monitorů, lepším snímkováním či fotografickým režimem. Bonusem v PC Game Passu je sada následujících předmětů:

• Chiral Gold / Omnireflector „Ludens Mask“ Sunglasses (Color Variant)

• Gold and Silver Power Skeleton

• Gold and Silver All-Terrain Skeleton

• Gold and Silver Armor Plate