Death Stranding již brzy dostane fotomód

Death Stranding rozhodně není hrou pro každého (viz naše recenze), jedno jí však nemohou upřít ani její největší odpůrci - působivou vizuální stránku. Abyste se jí mohli kochat ještě více, přibude do hry v posledních letech tolik populární fotomód. Datum neznáme, ale mělo by to být již brzy.

Thank you for your feedback everyone! We’re happy to confirm that Photo Mode will be coming soon to DEATH STRANDING on PS4. Stay tuned for more details!#KeepOnKeepingOn#DeathStranding pic.twitter.com/DP8HK8VFQ9