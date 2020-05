Dvorská zoo hledá úspory, kvůli koronaviru přišla už o 23 milionů

Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem se pro veřejnost zavřela v půlce března, za přísných hygienických opatření provoz částečně obnovila 27. dubna. Od pondělí se vrátí do běžného režimu, otevřou se vnitřní pavilony, hotel a také začne jezdit večerní safari. Vstupenky na pokladnách mírně podraží, naopak na internetu je lidé koupí za nižší cenu než v loňském roce.

Pouze přímou ztrátu na vstupném odhaduje vedení safari parku na deset milionů korun. Zatímco od loňského března do konce května si vstupenku koupilo 105 tisíc lidí, za stejné období letošního roku jen 24 tisíc. Za dobu, kdy byla zahrada zavřená, přišla také o výnosy z hotelu, kempu, zážitkových programů nebo prodeje suvenýrů. Ztráta v tomto segmentu překračuje jedenáct milionů.

„Je to poměrně velká částka. Zvažovali jsem, jak si s tím poradit. Nechtěli jsme výrazně omezovat investice, protože by nám to příliš nepomohlo a do budoucna jsou pro nás velmi důležité. Museli jsme proto najít úspory v provozním rozpočtu,“ vysvětlil ředitel safari parku Přemysl Rabas.

Výměna střechy se odloží

Z plánovaných investic organizace odložila výměnu střechy nad pavilonem Ptačí svět za zhruba šest milionů korun. Stejně velkou úsporu přinese posunutí plošného zvýšení mezd zaměstnancům o pět procent, se kterým zoo na jaře počítala.

Návštěvnost je pořád nižší Po částečném otevření na konci dubna se návštěvnost zatím nevrátila do obvyklých čísel. V květnu je zoo zhruba na 60 procentech, denní návštěvnost se pohybuje v průměru kolem 700 až 800 lidí, o víkendových dnech a svátcích 2,5 až tři tisíce. „Vloni jsme měli víkendovou návštěvnost až čtyřtisícovou,“ upozornil Jaroslav Hyjánek. Zoo přišla o polské výletníky, kteří v sezoně tvoří i třetinu všech návštěvníků, na druhou stranu podle Hyjánka nyní jezdí více lidí z Prahy a dalších krajů. Zahrada věří, že domácí turisté v létě pomohou vykrýt předpokládaný výpadek lidí ze zahraničí.

„Vše nyní bude záležet na tom, jak se bude zahradě ekonomicky dařit a jak se bude vyvíjet návštěvnost. Na přelomu srpna a září bychom měli být schopni říct, jestli dokážeme ještě letos nějaké mzdy navýšit,“ uvedl zástupce ředitele Jaroslav Hyjánek. Celoročně zahrada zaměstnává 170 lidí, v sezoně více než dvě stovky. Současná průměrná mzda činí kolem 24 tisíc korun.

Dvorská zoo pro letošek navíc podle Rabase nepočítá s vytvořením rezervního fondu na investice. Z něj například letos plánuje opravit jeden z mostů v africkém safari.

Kromě výpadků příjmů ze vstupného nebo výnosů z provozu hotelu a kempu organizace přišla také o peníze za vzdělávací programy. Největší zájem je od března do června. Vloni za tuto dobu je s průvodcem absolvovalo více než 2,5 tisíce školáků, další čtyři tisíce dětí bez průvodce pouze s pracovními listy. Letos na jaře to však bylo pouhých 33 dětí.

„V současné chvíli je zřejmé, že ani v červnu se tyto programy takřka nerozběhnou, většinu akcí školy zrušily,“ poznamenala Ilona Kratochvílová, která vzdělávací programy zajišťuje. O peníze safari park přichází také kvůli zavřeným hranicím, nemůže totiž pro jiné chovatelské instituce v Evropě realizovat transporty zvířat, kterými je vyhlášený.

Přes deset milionů od kraje

Zoologické zahradě s vykrytím výpadku velmi pravděpodobně pomůže zřizovatel - Královéhradecký kraj.

„Při rozpočtové změně jsme pro tyto účely vytvořili rezervu 200 milionů korun, přibližně padesát milionů šlo na nákup ochranných pomůcek. V případě dvorské zoo se bavíme o částce 13,5 milionu,“ sdělil krajský radní Karel Klíma (KDU-ČSL), jenž má na starosti oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství. Zároveň je členem správní rady safari parku.

Finanční injekci musejí ještě schválit krajští zastupitelé, jednat o tom budou nejspíš na červnové schůzi.

Především psychickou vzpruhou je pro zahradu výrazně větší zájem veřejnosti o adopce zvířat. Od dubna do poloviny května lidé přispěli už 400 tisíc korun, to je desetkrát více než za stejné období loňského roku.

I v těžkých časech safari park pokračuje v nákladných investicích. V pondělí spustil velký projekt expozic jihozápadní Afriky, který realizuje na místě zbořeného areálu slévárny nedaleko Neumannovy vily. V první etapě stavaři vybudují restauraci, jež nahradí stávající kiosek, a novou expozici pro plameňáky. Hotová bude příští rok na jaře a vyjde na 37 milionů korun. Zoo ji bude financovat z úvěru.

V dalších etapách zde má vyrůst výběh pro hyeny a také expozice tučňáků. S dokončením celého projektu se počítá v roce 2022.

Návštěva safari se prodraží

Oproti loňské sezoně došlo ke změnám v ceníku. Od pondělí dospělý návštěvník na pokladně zaplatí 240 korun, tedy o desetikorunu více než před rokem. Naopak nižší jsou ceny vstupenek zakoupených v internetovém obchodě: vloni 210, letos 190 korun.

Výrazně si však připlatí lidé, kteří vyrazí do afrického a lvího safari vlastním automobilem. Cena za vjezd vzrostla z 240 na 350 korun. Zdražení podle vedení zoo nesouvisí s dopady koronavirové krize a rozhodnuto o něm bylo už před nástupem epidemie.

„Když se ve lvím safari nahromadí větší množství vozidel, tak se hůř hlídá, jestli návštěvníci neotevírají okénka, nebo dokonce dveře. Úpravou ceny je chceme z automobilů přesunout do safaribusů a afrických trucků. V letošním roce se pokusíme nasadit ještě o jeden truck navíc,“ řekl Přemysl Rabas. U nich se cena nemění. Vyjížďka safari busem stojí 50 korun, africkým truckem 80 korun.