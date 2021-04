Lokomotiva se stěhuje, její jaroměřští zachránci ji chtějí získat zpět

Dlouhých 25 let se v Jaroměři na Náchodsku starali o elektrickou akumulátorovou lokomotivu od společnosti Ringhoffer Praha Smíchov z roku 1916. Dopoledne jí naposledy zamávali na cestu ze zdejšího železničního muzea. Lokomotivu si odvezl její vlastník - státní firma Čepro.

„Je to smutný pocit. My jsme si to odžili o den dříve, kdy jsme se s ní rozloučili. Vyvezli jsme ji na točnu, párkrát zahoukali a otočili se zpět,“ popisuje ztrátu jednoho z hlavních exponátů ředitel muzea Výtopna Jaroměř Bohuslav Škoda.

Muzeum nechalo na lokomotivě i některé nově pořízené součásti, které spolek zaplatil ze svého. O dalším vypořádání investic bude s Čeprem ještě jednat.

Zástupci státního podniku si historický stroj nejprve nechali předvést v provozu, prohlédli si technický stav včetně podvozku a seznámili se s ovládáním akumulátorové lokomotivy. Pak přišel na řadu podpis předávacích dokumentů.

Pracovníci výtopny stroj vyvezli z areálu, Čepro ho poté nechalo zapřáhnout za jinou lokomotivu, která mašinu posunovala na protější konec jaroměřského nádraží. Tam už čekal speciální podvalník určený k převozu tramvají.

„Je to vlastně jen polovina valníku, měří jen 22 metrů. Lze k ní připojit ještě druhou část, a potom uveze i 40metrové tramvaje,“ vysvětlil řidič kamionu Eduard Sedláček ze společnosti Universal Transport.

Připravit kamion pro naložení lokomotivy nebylo vůbec snadné. Dvojice šóférů musela i za pomoci otáčivých kol valníku složitě manévrovat, aby auto dostala do osy kolejí, které byly navíc v zatáčce.

„Bylo to poměrně složité, protože koleje zde nejsou utopené, ale vystupují nad terén, takže jsme museli nájezd podkládat dveřem. Navíc ta zatáčka. Naviják se musel pouštět pomalu a neustále kontrolovat, aby to nespadlo,“ pokračuje Sedláček.

„Valník lokomotivu odveze do našeho areálu, kde ji ještě jednou zevrubně prohlédneme a poté ji předáme do Národního technického muzea,“ nastiňuje další postup mluvčí Čepra Marek Roll.

Výtopna v Jaroměři chce lokomotivu zpět

Jaroměřští získali lokomotivu v roce 1994 z cihelny v Pulicích u Dobrušky a nechali ji opravit. Unikát se stal symbolem muzea a je i na propagačních materiálech. Nepodařilo se však dotáhnout převod stroje do majetku Výtopny. Později ho získal státní podnik Čepro, který lokomotivu označil za nepotřebný majetek a rozhodl se, že ji daruje Národnímu technickému muzeu.

„Chtěli jsme ji dát někomu, kdo se o historický unikát dokáže postarat a zajistí, aby byl i nadále přístupný veřejnosti. Bylo poměrně složité nastavit nějaká kritéria pro rozhodování, proto jsme nakonec zvolili tento postup,“ vysvětluje Roll.

Výtopna však má zájem lokomotivu dál vystavovat. Požádala proto o pomoc kraj. Hejtman Martin Červíček (ODS) chce zprostředkovat jednání, které má návrat mašiny umožnit.

„V současné době jsou na začátku a my, pokud budeme znát podmínky, tak se budeme snažit ty podmínky splnit, aby se sem lokomotiva vrátila,“ deklaruje Škoda.

Kdy by se mohl stroj do Jaroměře vrátit zatím není jasné. Muzeum se obává, aby podmínky nebyly příliš tvrdé. Podle Škody by měla lokomotiva zůstat v regionu, odkud pochází a kde ji nadšenci zachránili před zkázou.