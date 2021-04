Burianovy mamuty královédvorská zoo půjčila na výstavu do Znojma

Patnáct obrazů malíře pravěku Zdeňka Buriana v sobotu odcestovalo z královédvorského safari parku na jižní Moravu. Zoo je zapůjčila do Jihomoravského muzea ve Znojmě, které na konec dubna plánuje výstavu následovníků Burianova odkazu. Některá plátna opustily Neumannovu vilu vůbec poprvé. Zahrada zapůjčila velkoformátovou olejomalbu mamutů i malířův autoportrét, který dočasně bude ve dvorské galerii chybět.

Safari park vlastní unikátní kolekci Burianových obrazů, čítá téměř 150 děl a některá vznikla přímo pro dvorskou zoo za slavné éry ředitele Josefa Vágnera. Znojemské muzeum proto mělo pro chystanou výstavu Cesty do pravěku z čeho vybírat.

„V muzeu budeme prezentovat výstavu, která se primárně netýká Zdeňka Buriana, ale jeho následovníků, kteří dělali rekonstrukce pravěkých krajin, živočichů a organismů. Za velice důležité jsme považovali mít tam také Burianovy originály. Jeho dílo bylo mnohem pestřejší, než si většina lidí uvědomuje,“ říká Antonín Reiter, vedoucí sbírkotvorného oddělení Jihomoravského muzea.

Až se královédvorská galerie bude moci znovu otevřít pro veřejnost, lidé v ní nenajdou umělcův autoportrét z roku 1959. Ostatní poskytnutá díla byla uložená v depozitáři. „Z pravěkých pláten, které Buriana proslavila, jsme zapůjčili pouze obraz mamutů. Jsou mezi nimi dále ilustrace odborných a dobrodružných knih, krajiny a díla malovaná pro národní podnik Comenius, ze kterých se dělaly školní obrazy,“ vysvětluje správce dvorské galerie Josef Hotový.

Autoportrét, který instituce získala v 90. letech, v sobotu dopoledne s kolegou z moravského muzea pomocí výsuvného žebříku sundal ze stěny galerie. „Našim cílem je nenarušovat stálou výstavu o vývoji života na zemi, která je koncepční,“ vysvětluje Hotový, proč zahrada nepůjčuje pravěká plátna vystavená v přízemí správní budovy zoo.

Zabalit do fólie a sepsat protokol

Každý obraz před odvozem pracovníci zabalili do bublinkové fólie a sepsali protokol o předání. Manipulovali s nimi výhradně v bílých rukavičkách. „Je to běžná praxe, i když obrazy držíme za rámy, pot je velice agresivní a mohl by je narušit,“ vysvětluje Reiter. Obrazy přikurtované nastojato k boku dodávky ještě odpoledne vyrazily do Znojma. Nejvíc místa zabrali mamuti, plátno o rozměrech 120 na 150 centimetrů. Tentýž den díla pracovníci Jihomoravského muzea instalovali do výstavního sálu Domu umění.

Řada z Burianových obrazů, které safari park vlastní, už v minulých letech byla zapůjčena. Některé i do zahraničí. „Několik pláten, která budou vystavena v Jihomoravském muzeu, nikdy zapůjčena nebyla. To je případ i malířova autoportrétu,“ doplňuje Josef Hotový.

Výstava ve znojemském Domě umění by se měla otevřít 20. dubna, je ale velmi nepravděpodobné, že vládní protiepidemická opatření v tu dobu kulturní akce umožní. „Obáváme se, že 20. dubna to nestihneme, to je skoro jisté. Ale doufáme, že v průběhu května bychom mohli výstavu otevřít,“ naznačuje Antonín Reiter. Výstava potrvá jen konce června. „Pevně věříme, že alespoň v nějaké omezené formě budeme moci návštěvníkům ve Znojmě Burianova díla a obrazy jeho následovníků ukázat.“

Unikátní sbírka 147 obrazů

Galerie pravěkých obrazů sídlí v hlavní správní budově safari parku. Jedná se o největší stálou výstavu děl Zdeňka Buriana na světě. Poprvé se otevřela v roce 1983. V prvních letech fungovala jen v sezoně a lidé platili vstupné. Expozice ve čtyřech místnostech představuje vývoj života na zemi od prvohor po současnost. Velmi atraktivní jsou obrazy dinosaurů a známých veleještěrů. Mezi lety 1983 až 1990 výstavu vidělo 458 tisíc návštěvníků.

Základem plánované galerie mělo být 34 obrazů. Na jejich vytvoření se v roce 1977 dohodl tehdejší ředitel zoo Josef Vágner se Zdeňkem Burianem. Malíř nestačil ambiciózní projekt dokončit, poslední 22. obraz Život v ordovickém moři namaloval měsíc před smrtí v červenci 1981. Po jeho smrti zahrada dokoupila další olejomalby, v době otevření jich vlastnila 59. Dnes unikátní sbírka, která je národní kulturní památkou, čítá 147 obrazů.