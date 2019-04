VIDEO: Skicami Zdeněk Burian zatápěl, tolik jich nakreslil, říká kurátor

Na osobnosti Zdeňka Buriana zarazí, že často kreslil cestovatelské náměty, sám však přitom prakticky necestoval.

On byl lokální patriot. Za studií byl asi jednou dvakrát na Slovensku, zažil tam nenaplněnou lásku k Romce, několikrát ji i namaloval. Potom byl jednou s manželkou v Bibione, oněch cest opravdu nebylo moc, ve srovnání s etnografickým průřezem jeho děl, všechny ty kontinenty, indiáni, kovbojové…

Z čeho čerpal?

Byl perfekcionalistou, budoval si fotoarchiv, to byl jeden zdroj. Potom spolupracoval s cestovateli, Alberto Vojtěch Frič, Enrique Stanko Vráz, Stanislav Zeman. Ti mu poskytovali své zdroje, Stanko Vráz mu poskytl svůj fantastický archiv z Jižní Ameriky. Takže Burian znal různé národy, typy čelenek, tetování, zbraně. Pečlivě se tím zabýval, protože měl smysl pro detail.

To vše se odehrávalo ve třicátých letech, samozřejmě bez internetu, muselo to být hodně náročné. K tomu ho zaujal i pravěk.

To zavinilo osudové setkání s Josefem Augustou. Ten v Burianovi okamžitě objevil velký potenciál. Vzniklo přátelství a ti dva se doplňovali. Nebylo to tak, že Augusta mu jen něco zadal. Byly to desítky hodin, kdy spolu kreslili, zkoušeli, ladili, skicovali. Říkalo se, že u Burianů v kamnech zatápěli jeho skicami. To byly stovky pokreslených papírů s detaily rukou, obličejů, končetin, proporcí… Oby byli perfekcionalisté, Augusta do toho sahal, měnil. Bylo to náročné, ale vznikly z toho tyto fantastické ilustrace.

Tato otázka musí padnout. Pořád se neprokázalo, že měl Zdeněk Burian podíl na filmu Cesta do pravěku?

Není to prokázané. Neustále čekáme, zda se někdy objeví údajné ilustrace, kvašové studie k onomu filmu. Někdo tvrdí, že existují, že je viděl, někdo že ne. Burian však není zmíněný ani v titulcích.

Přitom tam je cítit všude…

Je tam cítit, ale je to v něčem podobné. Stejně jako například Spielbergův Jurský park. Na to jsou různé teorie, někdo říká, že Spielberg z Buriana, z jeho knížek vycházel. A je pravděpodobné, že jeho architekt, který měl na starosti dekorace, je viděl. Ale zda Spielberg někde řekl, že vycházel ze Zdeňka Buriana, to nevíme.

Zmínil se snad, že vycházel z jednoho evropského ilustrátora…

No, ano, pravděpodobně to byl Burian.

Samozřejmě, že to musel být Burian.

Nikdo jiný to být nemohl. (smích)