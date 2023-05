Vězni se nás chtěli zbavit, tvrdí dozorci souzení za násilí vůči trestancům

Dozorce stíhala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Vězeňská služba ČR dříve uvedla, že u nikoho z osmi obžalovaných nebyly naplněny zákonné podmínky pro zproštění výkonu služby.

„Nesouhlasím s obžalobou. Prohlídka probíhala standardně. Dostali jsme tip, že schovávají telefony, kontrolovali jsme stav cely,“ řekl Tomáš Tomeš k prvnímu skutku. „K druhému (údajnému) napadení - vydírání nebo nátlaku opět nedošlo,“ řekl Tomeš.

Na otázku soudu, jak si vysvětluje zranění odsouzených, odpověděl: „Nevím, jak se jim to stalo.“

Obvinění ze strany vězňů označil za pomstu. „Práci dozorce jsem vykonával důkladně, ale vždy v rámci zákona. Nacházeli jsme telefony, drogy a další věci. Trestní stíhání vidím jako účelové, vězni se nás chtěli zbavit,“ řekl Tomeš, který již práci dozorce nevykonává. V podobném duchu vypovídali i další obžalovaní.

„Je to pomsta ze strany odsouzených, protože jsme nacházeli X nepovolených věcí,“ řekl Michal Róka.

Obžaloba Tomeše a Róku viní ze zneužití pravomoci úřední osoby a z vydírání, za což jim v případě odsouzení hrozí až desetileté vězení.

Šest dalších obžalovaných je stíháno za zneužití pravomoci úřední osoby, za což jim hrozí až pět let odnětí svobody.

Lámání nohy, zaklekávání

První případ fyzického napadení se podle obžaloby stal v květnu 2020, kdy šest dozorců vstoupilo do cely odsouzeného kvůli provedení prohlídky.

Údajně vynutili od odsouzeného fyzickým nátlakem sdělení, kde jsou v cele nepovolené věci, a to tak, že měl dostat úder do tváře, silným tlakem mu lámali operovanou nohu a obtočili jeho ruku kolem krku a tím by vyvíjen silný tlak na dýchací cesty. Podle spisu dozorci tímto jednáním způsobili vězni podlitiny a škrábance a „tímto mu měly být způsobeny přetrvávající záškuby těla“.

Druhý případ se podle spisu odehrál v březnu 2021, kdy tři dozorci opět kvůli prohlídce vstoupili do cely jiného vězně. GIBS uvedla, že v cele ho fyzicky napadl dozorce z předchozího případu tak, že do něho kopal a šlapal na něj a nejméně desetkrát ho takzvaně zaklekl.

Kromě toho byl odsouzený údajně udeřen do zadní části hlavy. Dva zbylí dozorci pak celému incidentu přihlíželi. Tímto jednáním byly odsouzenému způsobeny otlaky, hematomy a odřeniny, uvedla GIBS.

O prvním případu napadení se GIBS dozvěděla z oznámení jiného vězně, druhý případ oznámil inspekci kontrolní orgán Vězeňské služby ČR. Rozsudek v případu zatím nepadl, jednání je naplánované i na další dny.

Věznice ve Valdicích patří k nejtěžším českým káznicím. Odpykává si v ní trest zhruba 1000 vězňů včetně doživotně odsouzených.