Mladý lyžař v Deštném narazil do sloupu, odvezli jej v umělém spánku

16:20 , aktualizováno 16:20

Šestnáctiletý lyžař si na Nový rok vážně poranil hlavu na sjezdovce v Deštném v Orlických horách. Najel do sloupu a upadl do bezvědomí. Na horách v Královéhradeckém kraji je to v nastupujícím roce první takto závažný úraz.