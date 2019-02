Dobruška připravuje stěhování úřadu na jednu adresu, odstartuje na jaře

Radnice se na odkupu někdejšího školicícho střediska dohodla loni v září, když se univerzita rozhodla téměř nevyužívané zařízení uzavřít a jazykové kurzy češtiny přesunout do Poděbrad. Město za objekt v prosinci zaplatilo 36 milionů korun, do majetku města areál přešel od Nového roku.

„Třetího ledna jsme budovu převzali. Od 7. ledna jsme znovu otevřeli hotelové služby a teď se dokončují přípravné práce na stěhování části úřadu,“ říká starosta Dobrušky Petr Lžíčař (Veřejnost za všestranný rozvoj Dobrušky).

Budova z roku 1956 původně sloužila jako sídlo okresního národního výboru. Po zrušení dobrušského okresu v ní vzniklo studijní středisko, v němž se zahraniční studenti Univerzity Karlovy učili češtinu.

Právě někdejší kancelářské uspořádání nyní Dobrušce vyhovuje. Uzpůsobení budovy pro úředníky díky tomu není příliš náročné.

„Dispozice jsou v pořádku. Snažili jsme se je převzít. Nejvíce potřebná věc je zasíťování budovy,“ vysvětluje starosta.

Technici už v objektu pracují. Kromě počítačových sítí budují také přepážky pro odbor dopravy a oddělení občanských průkazů a pasů. Vzniknout musejí také fotografické buňky pro pořizování portrétů na doklady.

Úřad na šesti adresách

Úřad nevyužije celý objekt, ale jen zhruba dvě třetiny. Zbytek sloužil do 30. listopadu jako hotel a ubytovna pro studenty, celkem se 138 lůžky a sálem pro 80 lidí.

Město hotelové služby provozuje i nadále a do provozu investovalo desítky tisíc korun. Kapacita klesla na 80 lůžek, z dalších pokojů budou kanceláře.

Mezi dlouhodobými klienty hotelu jsou například lidé, kteří dojíždí do Dobrušky za prací. Kvůli jeho uzavření v prosinci však jejich počet razantně klesl. Nyní je hotel obsazený jen z 10 procent a číslo stoupá velmi pomalu. Město však chce v budoucnu dlouhodobé pobyty nahradit krátkodobými.

„Prioritou je zachovat a nadále rozvíjet hotelové služby, které jsou v našem městě prakticky jediné,“ říká Petr Lžíčař.



Jedním z důvodů, proč Dobruška objekt koupila, byla obava, aby v něm nevznikla ubytovna. Podobný osud potkal například část bývalých kasáren v Rychnově nad Kněžnou a řadu dalších nevyužívaných objektů v okolí průmyslové zóny v Kvasinách.

První úředníci by se do nových kanceláří vzdálených asi 300 metrů od náměstí měli stěhovat na jaře.

Městský úřad nyní sídlí na šesti adresách. Radnice počítá s tím, že uvolněné prostory prodá nebo je bude pronajímat. Ze získaných peněz se tak má část investice do nového objektu vrátit. Některé odbory však i nadále zůstanou jinde. Například sociální odbor bude dál ve stejné budově jako úřad práce, protože lidé často potřebují do obou úřadů současně a museli by jinak přecházet.

Bezbariérový přístup do celé budovy

„Na svém místě zatím necháváme také stavební úřad, životní prostředí a plánování, tedy všechno spojené se stavebním povolením. Stát chce oddělit stavební úřady od obcí, tak je zatím necháváme v čísle 32 nad informačním centrem. Tam počítáme do budoucna s pronájmem státu a oddělení od města,“ pokračuje Lžíčař.

Jak přesně bude harmonogram stěhování do nové budovy úřadu vypadat, zatím není jasné. Úředníci se tam mají přesouvat postupně. První na řadu přijde právě odbor dopravy a matrika. Radnice také plánuje v objektu vybudovat výtah, který tam nyní chybí. Ten ostatně nebyl ani na současné radnici.

„Chceme zajistit bezbariérový přístup do celé budovy. Výtah by měl být uprostřed schodiště. Postavit by se měl při dalších úpravách místností. Pro nás je to priorita,“ míní místostarosta Petr Sadovský (ANO).

Budova prošla v minulosti rekonstrukcí. Přesto radnice v delším horizontu uvažuje o jejím zateplení. Objekt má tři nadzemní podlaží, sklep a nevyužívanou půdu.

V budoucnu tam plánujeme vybudování dalších místností, protože půda je pěkná a mohla by se využít,“ dodává Sadovský. Radnice už nyní eviduje požadavky spolků, které by v budově chtěly získat prostory pro svou činnost.