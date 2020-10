Na Rychnovsku se utká o křeslo senátora Miroslav Antl s Janem Grulichem

Už potřetí se o funkci rychnovského senátora uchází bývalý státní zástupce a někdejší náměstek policejního prezidenta, vysokoškolský pedagog a právník Miroslav Antl (Za občany).



V pátek a sobotu ho při druhém kole senátních voleb vyzve ředitel Základní školy v Dobřanech pedagog Jan Grulich (TOP 09).

Zatímco v minulosti Miroslav Antl první kolo ovládl vždy se ziskem přes 40 procent hlasů a ostatní kandidáty nechával za sebou s 25procentním odstupem, nyní získal na své poměry „pouhých“ 26,44 procenta hlasů.

Druhý Grulich zaostal jen o dvě procenta. O účast ve druhém kole do poslední chvíle bojovala i místostarostka Rychnova Jana Drejslová (za ODS), získala téměř 19 procent. Sám Antl přiznal, že očekával větší odstup.

„Ale spokojený jsem, byť větší odstup by nám dodával více klidu. My jsme aspoň zmobilizovali všechny síly a jedeme naplno dál,“ říká Miroslav Antl.

Také Jan Grulich byl těsným rozdílem překvapen. Před volbami pochyboval, zda na postup do druhého kola vůbec má šanci.

„Myslím, že je to taková lidská vlastnost, že po 12 letech chtějí lidé novou tvář nebo nové téma. Pan Antl dělá senátora 12 let a dělá to dobře. Bezpochyby je to výborný právník a já si ho naprosto vážím, ale mám jiné priority, jiné cíle. Chtěl bych oslovit jiné skupiny lidí. Já osobně jsem si myslel, že paní Drejslová bude druhá a já skončím třetí,“ přiznává Grulich.

Přinesu vám peníze, slibuje Antl

Volební kampaň Miroslava Antla se koncentruje za téma podpory regionu. Senátor uvádí, že za 12 let svého mandátu přinesl spolkům na Rychnovsku stovky tisíc korun. Nyní slibuje, že podpoří region výrazně vyšší částkou. Rozdělit chce 5,4 milionu korun, které by za zisk senátorského křesla od státu inkasovalo jeho hnutí Za občany.

„Veřejné peníze patří občanům, ne stranickým sekretariátům. Navazuji tím na dlouhodobou podporu zejména prospěšné spolkové činnosti. Uvedená finanční částka vychází z toho, že za každý mandát poslance či senátora dostávají politické strany a hnutí 900 tisíc korun ročně,“ vysvětluje senátor a poukazuje také na to, že v horní komoře českého parlamentu je nedostatek právníků.

Antl, který 15 let působil na Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové, kde se věnoval organizovanému zločinu a nejzávažnější násilné a drogové kriminalitě, už 10 let předsedá ústavně-právnímu výboru Senátu. Navíc téměř 30 let přednáší trestní právo na univerzitách a ze svých zkušeností vyšel také k napsání knihy Gaunery nemám rád.

„Právníků z praxe je v naší horní komoře čtyři či pět, převažují učitelé, starostové, lékaři. Za mého působení v jeho čele se výbor výrazně zaktivizoval, projednáváme podstatně více návrhů zákonů a jejich novel, přičemž posuzujeme zejména jejich soulad s Ústavou České republiky a s právním řádem. Samozřejmě bych rád tento významný a respektovaný výbor řídil nadále. Vyšší ambice jsem nikdy neměl a nemám,“ prohlašuje Antl.

Chci pozvednout školství, říká Grulich

Pro Jana Grulicha je hlavním tématem kandidatury stav škol. Jako ředitel úspěšné Základní a mateřské školy v Dobřanech v srdci Orlických hor chce posunout stagnující školství do 21. století.

„Chtěl bych navštěvovat školy, chtěl bych mluvit o vzdělávání i o světě vzdělávání. Jde mi o to, abychom něco udělali s českým školstvím. Vidím to jako nejdůležitější věc a jestli to lidé budou vidět podobně, snad mi dají hlas,“ doufá Grulich.

Jeho škola Trivium plus je známá moderním pojetím výuky i výsledky žáků. Patří k nejúspěšnějším v republice a zatímco jinde v okolí mají školy potíže třídy naplnit, v Dobřanech museli vloni přistavět patro, protože kapacita nestačila zájmu rodičů.

Přitom nejde o žádnou alternativu. Škola, jejímž zřizovatelem je obecně prospěšná společnost Trivium plus, se jen snaží navazovat na učení Jana Amose Komenského a klade důraz na vztahy, respekt a komunikaci. Sám Grulich se letos stal ředitelem roku v anketě, kterou vyhlásila vzdělávací společnost Tutor.

„Chtěl bych, aby vzdělávání bylo blízké lidem napříč politickými stranami. Abychom se na školství budoucnosti dohodli, aby to nebyl politický boj. Já nechci pana Antla porazit v tenise. Říkám, co bych chtěl dělat, víme, co chce dělat on, protože v Senátu už působil. Ať se lidé rozhodnou,“ míní Grulich.

Oba kandidáti vedli před volbami kontaktní kampaň. Miroslav Antl dokonce nepřetržitě celých 12 let, kdy objížděl region ve svém obytném voze, v němž poskytoval i bezplatné právní rady. Jan Grulich zase v posledních měsících obcházel města i vesnice, zvonil u rodinných domů a lidem své vize osobně představoval. V podobném duchu oba kandidáti pokračují i před druhým kolem voleb.

Kam se přelije podpora

Ve druhém kole bude klíčové, ke komu se přikloní voliči neúspěšných kandidátů z kola prvního. Svou podporu zatím deklarovala pouze Jana Drejslová, tedy spíše její mateřská oblastní organizace ODS. Ta svým voličům doporučila, aby podpořili Jana Grulicha.

„Oblastní rada se tak dohodla. Žije v regionu, bydlí tady a jeho strana je názorově politicky blízká ODS,“ říká Drejslová. Grulich už dříve získal podporu také od KDU-ČSL, Starostů a Pirátů.

Miroslav Antl sice podporu od žádného z neúspěšných kandidátů nezískal, avšak postavilo se za něj hnutí ANO, které na Rychnovsku vlastního kandidáta nenasadilo. Antla podporuje výměnou za jeho podporu hradeckému kandidátovi ANO Jiřímu Maškovi.

„Senátora doktora Miroslava Antla považujeme za velmi silnou osobnost s konzistentními názory. Je výborným právníkem z praxe i legislativcem, což dlouhodobě dokazuje i při řízení senátního ústavně-právního výboru,“ vysvětluje předseda krajské organizace ANO Pavel Plzák.

Sám Antl tvrdí, že ODS podporou jeho protikandidáta hází přes palubu svého předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS): „Senátorský klub ODS bude potřebovat posílit, přičemž více šancí na zvýšení počtu členů má ve druhém kole společný klub TOP 09 a Starostů. A pan Grulich je jedním z nich. Předseda Senátu se totiž tradičně rekrutuje z nejsilnějšího klubu.“