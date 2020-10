Mašek chce v Senátu dotáhnout práci, Holásek slibuje moderního senátora

V prvním kole Mašek dostal 8587 hlasů (19,52 procenta), pro Holáska bylo 7455 voličů (16,91 procenta).

Jeden z nich v Senátu vystřídá Jaroslava Malého (Nezávislý), který se rozhodl pro obhajobu, ale v prvním kole se před něj dostali i Pavel Vacek (Piráti) a Pavel Staněk (ODS).



Mezi Maškem a Holáskem před rozhodujícím kolem došlo k ostřejší výměně názorů.

Jan Holásek na svém Facebooku nazval Jiřího Maška kandidátem hnutí jednoho muže. Mašek si to však nenechal líbit.

„Zábrany padají a už jsem prý zase ten muž z hnutí jednoho muže. Mrzí mne to a pokud neexistují argumenty, nelíbí se mi to. Byl bych rád, kdybychom se bavili věcně, co kdo může nabídnout. Politizace mi skutečně vadí,“ reagoval.

Podporu některého z neúspěšných kandidátů mají oba

Vodítkem pro voliče může být podpora spolukandidátů z prvního kola. Za Holáska se postavili Pavel Vacek i Jan Čáp (KDU-ČSL), Maška podpořil končící senátor Jaroslav Malý.



„Již jsem k vítězství gratuloval Jiřímu Maškovi. Zatímco kolegu Holáska neznám, s panem Maškem se známe již 30 let,“ uvádí Malý.

Naopak Vacek říká: „Pana Maška si vážím, ale netajím se tím, že nejsem příznivcem hnutí ANO. Je mi zkrátka velmi nesympatické, takže z toho patrně vyplývá, koho budu podporovat ve druhém kole.“

Holáska podporuje třeba i velvyslanec v Kuvajtu, někdejší hradecký primátor Martin Dvořák, o jehož možné kandidatuře do Senátu se letos také hovořilo.

Mašek by přišel o mandát poslance, Senát je prioritou

„Postupně jednám se všemi méně úspěšnými kandidáty. Každopádně si moc vážím výhry v prvním kole, protože to všechno byly osobnosti a popravdě jsem si moc nevěřil,“ přiznává Mašek, kterému by v případě zvolení ve druhém kole zanikl poslanecký mandát. Přesto je pro exšéfa krajské záchranky Senát poměrně jasnou prioritou.

„Řadu věcí mám dobře rozehranou třeba na půl cesty a byl bych rád, kdyby se mi to podařilo dotáhnout až do konce. Obávám se však, že roční mandát, který mi ve Sněmovně zbývá, mi nedává dostatek prostoru. Šestiletý mandát v Senátu mi dává větší naději na jejich dokončení,“ konstatuje Jiří Mašek, poslanec hnutí ANO.

Stěžejní jsou pro něj především dostavby dálnic D11 a D35, pomoc s dostavbou fotbalového stadionu nebo řešení parkování ve městě s cílem zvýšit vytíženost městské hromadné dopravy. „Všechny ty věci se v Senátu dají aspoň trochu postrkovat dopředu,“ míní.

Holásek by chtěl být moderní senátor

Holásek s tím, že senátor může být i pro svůj obvod velmi prospěšný, souhlasí.

„Jedním z mých témat je moderní senátor pro 21. století. Tu funkci bych každopádně chtěl pojmout poněkud moderněji a mnohem aktivněji, než bylo dosud zvykem. Například při spolupráce s obcemi, s kterými je potřeba komunikovat pravidelněji. Také chci, aby si lidé mohli snadno zjistit, co jako senátor děláte, s kým se scházíte a jaký máte program. Každopádně v Senátu se složitějším tématům díky šestiletému mandátu můžete věnovat dlouhodobě,“ zdůrazňuje právník.

Má ve svém programu kromě usilování o moderního senátora i téma Znovu salón republiky. „Je tu velký prostor město do budoucna tvořit a rozvíjet,“ domnívá se Jan Holásek.

Dalším jeho hnacím motivem je dostupné bydlení, což souvisí s rychlejším územním plánováním a přijetím nového stavebního zákona.

Vyrovnaný souboj se po výsledcích prvního kola dá očekávat také ve dvou zbývajících obvodech. Na Rychnovsku se utkají Miroslav Antl (Za občany) a Jan Grulich (TOP 09), na Trutnovsku starostové Jan Sobotka (za STAN, Vrchlabí) a Jan Jarolím (ANO, Dvůr Králové nad Labem).