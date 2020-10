Souboj dvou úspěšných starostů o Senát rozhodnou Trutnované a menší obce

Šestačtyřicetiletý Jan Jarolím by však měl být pro o 13 let staršího Jana Sobotku mnohem vážnějším soupeřem než Jiří Hlavatý v doplňovacích volbách v roce 2018.



Průmyslník se částečně porazil sám: neuváženou kandidaturou do Poslanecké sněmovny a následným zvolením mu automaticky zanikl mandát senátora a zejména si uškodil následnými nešťastnými výroky.

Zatímco před dvěma lety proti sobě stanuly dvě zcela rozdílné osobnosti z odlišné sféry, tentokrát mají oba soupeři mnoho společného. Jsou úspěšnými starosty, s přehledem ve svých městech vyhrávají komunální volby, vystupují velmi seriózně, nevymezují se vůči konkurenci, jejich politická kariéra není zatížena skandály a mají i obdobná témata – oba dva v Senátu chtějí usilovat třeba o urychlení dostavby dálnice D11.

Druhé kolo senátního slalomu

Přestože vrchlabský starosta s téměř 42 procenty a s náskokem více než pěti tisíc hlasů první kolo jednoznačně ovládl, není podle něj nic rozhodnuté.

„Je to velmi povzbudivý výsledek, ale nechci zvedat ruce nad hlavu, když ještě není dohráno. Je to jako ve sportu dobře rozehraný zápas, který je potřeba dotáhnout do konce. Kdybych to přirovnal k mému oblíbenému lyžování, čeká mě ještě druhé kolo slalomu,“ řekl.

Věří, že mu ve druhém poločase senátních voleb může pomoci vzepětí české pravice - zejména ODS - v krajských a senátních volbách.

„Je zřejmé, že voličské nálady v kraji a Senátu jsou různé. Ukazuje se, že Senát by mohl být pravicovější. ANO zdeptalo své koaliční partnery tím, že jim sebralo voliče a dnes pravděpodobně reprezentuje levicové voliče sociální demokracie a KSČM. Náš region i celý kraj je silně pravicový,“ míní senátor.

Před druhým kolem se snaží působit hlavně na sociálních sítích.

„Nic bombastického nechystám. Hlavně bych si přál, aby kampaň byla korektní. Chci, abychom vedli slušnou kampaň a lidé si normálně vybrali. Nic jim podsouvat ani nutit nebudu,“ slibuje politik. Proti svému konkurentovi se nijak vymezovat nechce.



Totéž slíbil i politicky mnohem méně protřelý Jan Jarolím. Přiznává, že do druhého kola nejde jako favorit. Už jeho postup do další části senátního souboje byl do značné míry překvapením.



Jeho kampaň nebyla zdaleka tak výrazná jako u Kláry Sovové. Hnutí ANO, jejímž je kandidátem, se navíc ve volbách do Senátu dlouhodobě příliš nedaří.

„Pokusím se znovu překvapit, tak jako se mi to povedlo v prvním kole. Myslím si, že to nebude tak jednoznačné. Je pravda, že hnutí se v senátních volbách nedaří, možná je to značkou, možná výběrem kandidátů. Doufám, že to změním,“ říká Jan Jarolím.

Zkušenost versus zápal

Kromě plakátů a internetové reklamy v kampani vsadil na rozesílání brožur přímo do domácností.

Stejnou strategii zvolil také před druhým kolem, tento týden pošle do schránek ve větších městech další várku tiskovin.

„Pokusím se voliče přesvědčit, že proti sobě nekandidují pan Rakušan (předseda hnutí STAN, pozn. red.) s panem Babišem, ale Sobotka proti Jarolímovi. Mám pocit, že to lidé někdy mají hodně stranicky svázané. To je špatně. Do voleb jdu sám za sebe, práce pro region by měla být denním chlebem senátora,“ pokračuje.

Ve prospěch Jana Sobotky hraje větší zkušenost, díky práci v Senátu, předchozím kandidaturám i působení ve vedení svazku měst a obcí Krkonoše je obecně známější než Jarolím. Stejně jako v roce 2018 ho podpoří občanští demokraté. Provozovatelka Luční a Labské boudy Klára Sovová mu podporu vyjádřila nedlouho po svém vyřazení.



Ta se i přes neúspěch se nehodlá úplně stáhnout. „Pořád mám pocit, že potřebujeme chránit svobodu a teď už doslova naši práci, naše podnikání i náš zdravý rozum,“ řekla advokátka a podnikatelka.

Už do prvního kola šel Sobotka s podporou Pirátů a TOP 09. A do druhého jde i s podporou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS).

Kdo vyhraje v Trutnově a jaká bude volební účast?

Ve druhém kole bude klíčový úspěch kandidátů v Trutnově, kde v seznamech figuruje více než 24 tisíc voličů a kde si v prvním kole čtveřice kandidátů rozdělila bezmála devět tisíc hlasů (Sobotka 2 972, Jarolím 2 085). O pouhých 16 hlasů zde vyhrála Sovová.



Je nanejvýš pravděpodobné, že ve Vrchlabí a Dvoře Králové s přehledem vyhrají tamní starostové. Vždyť Sobotku v jeho městě volilo 2 893 lidí (73,1 procenta), Jarolímovi dali voliči ve Dvoře Králové 2 077 hlasů (44,9 procenta). Zajímavé ale je, že i jeho hlavní konkurent zde zaznamenal velmi solidní výsledek: 1 401 hlasů (30,3 procenta).

V roce 2018 kandidát STAN vyhrál v Trutnově obě kola, ve druhém získal přes osm tisíc hlasů.

„Trutnov je určitě hlavní voličskou základnou, ale je potřeba si uvědomit, že v součtu s Vrchlabím a Dvorem Králové tvoří zhruba jen polovinu voličů. Takže jde i o hlasy z menších měst a obcí,“ upozorňuje vrchlabský starosta.

Podle Jana Jarolíma bude rozhodující, kolik lidí ho přijde podpořit ve Dvoře Králové. „Když se mi povede probudit týmového ducha spojeného s městem, podobně jako ve Vrchlabí, kde má Jan Sobotka obrovskou podporu, tak by to mohlo být hodně zajímavé,“ říká.



Dalším rozhodujícím faktorem bude volební účast. Zcela jistě se nebude opakovat ta z ledna 2018, kdy se druhé kolo senátních voleb v obvodě 39 konalo současně s prvním kolem prezidentského klání a účast dosáhla 59,4 procenta. K urnám tehdy přišlo téměř třikrát více lidí než v první části senátního souboje. Standardně se voličská účast, pokud senátní volby nejsou současně s jinými, pohybuje mezi 15 a 20 procenty.