Dominuje vrchlabský starosta, ve finále je i senátor Antl a poslanec Mašek

Fenomén senátních voleb na Trutnovsku Jan Sobotka má 41,7 procenta hlasů, Jan Jarolím 26 procent. Na Hradecku vítězí Jiří Mašek s dvaceti procenty, do druhého kola jde Holásek s 17 procenty voličů.

Miroslav Antl na Rychnovsku vyhrál první kolo s 26 procenty, Jan Grulich ho v dalším vyrovnaném duelu vyzve s necelými 25 procenty hlasy z kola prvního.

O křeslo senátora za Rychnovsku se hlásilo osm kandidátů. Favoritem byl současný senátor Antl, který po rozchodu s ČSSD založil hnutí Za občany. Antl už dvakrát senátním volbám na Rychnovsku jasně dominoval a neuškodil mu ani nepříjemný rozkol se sociálními demokraty.

Že je Antl největším favoritem, přiznal loni i krajský šéf ČSSD a poslanec Jan Birke, který se senátora marně snažil přesvědčit k pokračování spolupráce. „Ten by vyhrál, i kdyby kandidoval za svaz včelařů,“ řekl tehdy Birke.

Ukázalo se, že jeho nejsilnějším vyzyvatelem je ředitel základní a mateřské školy Trivium plus v Dobřanech Jan Grulich. Společný kandidát TOP 09, KDU-ČSL, LES, Pirátů a STAN těží hlavně z úspěchů školy, kterou vybudoval. Se svým mottem senátor z hor současně odkazuje na dřívější úspěchy podobně smýšlejících kandidátů.

„My jsme trochu počítali, že pan Antl bude favoritem a rozhodne se mezi mnou a paní Drejslovou. Vyšlo to na mne, což je trochu překvapení. Pro mě je to nový pocit. I když si třeba představujete, že se dostanete do druhého kola, tak je to pro mě nové. Já osobně jsem si myslel, že paní Drejslová bude druhá a já skončím třetí a tak jsme se přeli s různými známými a bylo to tak půl na půl. Někteří si mysleli, že postoupím já a někteří, že ona,“ prohlásil Grulich.



Že skončil jen o pár procent hlasů za Antlem, ho až tak nepřekvapilo.

„Myslím, že je to tak trochu běžné. On tady dělá senátora dvanáct let a dělá to dobře. Bezpochyby je výborný právník, ale je to taková lidská vlastnost, že po dvanácti letech chtějí lidé novou tvář nebo nové téma. Já osobně, byť si ho naprosto vážím, tak mám prostě jiné priority, jiné cíle, chtěl bych oslovit jiné skupiny lidí. Chtěl bych navštěvovat školy, chtěl bych mluvit o vzdělávání i o světě vzdělávání. Možná je dobré to někdy změnit, byť myslím, že to opravdu dělal dobře,“ poznamenal ředitel školy, který je nyní krajským zastupitelem za TOP 09.

V dresu sociální demokracie neuspěl František Mencl, brigádní generál hasičského sboru a šéf krajských hasičů. Šanci probojovat se do druhého kola měla i místostarostka Rychnova nad Kněžnou Jana Drejslová, ale skončila až třetí.



Ve finále je poslanec Mašek a nováček Holásek

Hned z 11 kandidátů mohli vybírat voliči na Hradecku. Označit favorita zde bylo obtížnější.



„Kandidátů je v hradeckém obvodu opravdu hodně, navíc i dost takových, kteří se profilují podobně a budou soupeřit o stejné voliče,“ sdělil politolog Karel Kouba z Univerzity Hradec Králové.

Před šesti lety, kdy se na Hradecku konaly volby do Senátu naposledy, zvítězil ve druhém kole o 20 procent hlasů Jaroslav Malý (ČSSD) nad Oldřichem Vlasákem (ODS). Malý však tentokrát u voličů pohořel a skončil až pátý. A přitom se do Senátu velmi těšil. „Lidi, já jsem zjistil, že mě ta práce hrozně baví,“ napsal bez obalu na svém facebookovém profilu sloužící senátor.

„Již jsem k vítězství gratuloval panu Maškovi. Samozřejmě, že jsem si věřil, ale voliči rozhodli jinak. Netěší mne to, ale chtěl bych moc poděkovat za spoustu hlasů, které jsem dostal. Ještě si rozmyslím, jestli ve druhém kole někomu dám svou preferenci, nebo ne. Zatímco kolegu Holáska neznám, s panem Maškem se známe již 30 let,“ pronesl krátce před sečtením kompletních výsledků dosluhující senátor Malý.



Vítězem v prvním kole je však hradecký zastupitel, poslanec a místopředseda bezpečnostního výboru dolní komory Jiří Mašek z hnutí ANO. Mašek je jedním ze sedmi poslanců, kteří se ucházejí o místo v komoře horní. Bývalý šéf královéhradecké záchranky současně kandiduje do krajského zastupitelstva



„Z výsledku jsem příjemně překvapený a přiznávám, že jsem trochu i naměkko, že jsem na Hradecku dostal tak velkou podporu. Jsem rád, že lidé nezapomněli, třebaže už jsem tři roky v Praze. Asi tady mám ještě nějaké jméno. Ve druhém kole bych o podporu rád poprosil voliče napříč. Mým argumentem je to, že v kraji a na Hradecku celoživotně působím a odvádím práci jak v kariéře na záchrance, tak v parlamentu, kde pochopitelně řeším i regionální témata. V této práci chci pokračovat i dál,“ řekl Mašek.



Dlouho senátní kampaň vedl hradecký zastupitel a právník Jan Holásek a vyplatilo se. V polovině června například dokázal posadit k jednomu stolu názorově ne právě spřízněné osobnosti z byznysu, ekologie i politiky a výsledkem byl podpis společného prohlášení a postupu v kauze možné stavby komunikace okrajem přírodní památky Na Plachtě.

„Začátek sčítání hlasů nevycházel úplně nejlépe. Byl jsem na pátém místě, ale potom se to začalo měnit. Jsem moc rád, že se mi do druhého kola podařilo postoupit. V prvním kole se podařilo spojit sedm politických stran a hnutí a věřím, že se do druhého kola přidají s podporou i další a celkově to povede k celkovému vítězství v senátních volbách. Největším konkurentem pro mě byl kandidát pirátské strany Pavel Vacek, kterého si velmi vážím,“ zhodnotil Jan Holásek.



Holáska podporují známé osobnosti: ředitelka Petrofu Zuzana Ceralová Petrofová, exministr zdravotnictví Leoš Heger, fotbalista Václav Pilař nebo dokumentaristka Olga Sommerová.

Pirátský kandidát Pavel Vacek skončil třetí za Holáskem. Lokální patriot byl v hradeckém zastupitelstvu jedním z nejhlasitějších kritiků rozšíření herny na Moravském Předměstí.

„To, že se mi podařilo být třetí a dostat se nejen před současného senátora, ale i přes pana Čápa a zástupce ODS je svým způsobem úspěch. Ano, bronzová medaile je k ničemu, ale horší by byl neúspěch ve druhém kole. Pana Maška si vážím, ale netajím s tím, že nejsem příznivcem hnutí ANO. Je mi zkrátka velmi nesympatické, takže z toho patrně vyplývá, koho budu podporovat ve druhém kole,“ naznačil Vacek.



Neuspěl ani zkušený politik za ODS Pavel Staněk, který byl poslancem a náměstkem ministra spravedlnosti. Po neúspěšné kandidatuře do Poslanecké sněmovny v roce 2013 se věnoval spíš advokacii.

Vrchlabský fenomén versus starosta za ANO

Roli favorita v senátních volbách na Trutnovsku potvrdil vrchlabský starosta Jan Sobotka navržený hnutím STAN. Výrazně nakročil k obhajobě mandátu a nechybělo mu zas tak mnoho, aby se senátorem stal už v prvním kole. Suverénně vyhrál se 41,7 procenty hlasů.



Společně s ním postoupil, možná trochu překvapivě, starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím (ANO). Obdržel 26,3 procenta hlasů. Kandidátka ODS, podnikatelka a advokátka Klára Sovová i přes masivní kampaň skončila třetí (22,9 %). V Trutnově, kde měla podporu starosty Ivana Adamce, sice zvítězila, ale k postupu to nestačilo. Ve volebním obvodě 39 k urnám přišlo 37,1 oprávněných voličů.

Jan Sobotka označil tak vysoký zisk hlasů za nečekaný. „Takhle dobrý výsledek mě příjemně překvapil, jsem rád. Překvapením je pro mě i třetí místo Kláry Sovové, která do voleb dala spoustu energie a snahy,“ řekl. Za klíčové označil, že se mu povedlo získat hlasy také ve velkých městech mimo Vrchlabí. V Trutnově skončil s 32,8 procenty těsně druhý za kandidátkou ODS, obdobný procentuální zisk si připsal také ve Dvoře Králové.

„Nechutná antikampaň“

„Myslím si, že mi pomohla kampaň před dvěma lety, kdy jsem měl možnost se lidem v Trutnově a Dvoře Králové představit. Ovlivnilo to i tyto volby,“ sdělil. Před druhým kolem podle svých slov žádnou bombastickou kampaň neplánuje. „Jen bych si nepřál, aby vznikla antikampaň, která ve Vrchlabí vybuchla v pátek a bylo to velmi nechutné,“ řekl Jan Sobotka.

Lidé do schránek přes noc dostali letáky, které starostu dehonestovaly. Snažily se ho vykreslit jako člověka, který politiku dělá pouze pro peníze. „Vážení voliči, až půjdete o víkendu k volbám, měli byste vědět, že váš hlas pro mne znamená peníze. Hodně peněz. V podstatě je to pro mě poslední šance, jak se zabezpečit na důchod,“ stálo v úvodu dvoustránkového pamfletu, kde byly mimo jiné vyčísleny jeho příjmy.

Pro Jana Jarolíma, který vyhrál dvoje komunální volby ve Dvoře Králové, je už samotný postup do další fáze velkým úspěchem. V porovnání se Sobotkou a Sovovou měl nejméně viditelnou kampaň.



„Vážím si toho, že jsem při premiérové účasti v senátních volbách neskončil mezi těmi, kteří nepostupují do druhého kola. Ukázalo se, že lidé oceňují, když se o takovéto posty ucházejí lidé, kteří mají zkušenosti s komunální politikou. Na druhou stranu vítězství Jana Sobotky v prvním kole je o parník,“ sdělil královédvorský starosta.

Přestože Jan Sobotka měl o pět tisíc hlasů více, druhé kolo je podle Jarolíma otevřené. „Druhé kolo bude jiné. Nebude spojené s krajskými volbami, pořád hrajeme o poměrně velký počet hlasů, které spadli dvěma dalším kandidátům a jsou lidé, kteří v prvním kole nevolili, ale ve druhém budou. Neviděl bych to úplně jednoznačně, ale je třeba přiznat, že Jan Sobotka je dál obrovským favoritem,“ naznačil. Na posledním místě skončil trutnovský nástrojař Michal Slavka (SPD) se ziskem devíti procent.