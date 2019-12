Rychlík z Meziměstí do Prahy cestující nenalákal, vrací se spěšný vlak

Když se rychlík Dobrošov před třemi lety vracel na koleje mezi Meziměstím, Náchodem, Hradcem Králové a Prahou, byla to velká sláva. Hlavně starostové Náchoda a Meziměstí, kteří za obnovení historického spoje bojovali, neskrývali nadšení, že na odjezdové tabuli na pražském hlavním nádraží po desetileté odmlce opět svítí nápisy Náchod a Meziměstí.



Brzy se však objevily porodní potíže. Přímý rychlík na Prahu, který nahradil původní spěšný vlak do Starkoče s přestupem na spoj od Trutnova, zprvu neměl přípoj z Broumova. Navíc nezapadal do systému státní ani krajské dopravy. Stát ho platil jen do Hradce Králové, kde dělníci odpojili část vagonů a přepřahali lokomotivu, pokračování platil kraj.

Jenže kvůli nedostatečnému zázemí v Meziměstí jezdil rychlík jen se staršími vozy a letos po dobu výluky ho z Meziměstí do České Skalice dokonce obsluhovala obyčejná regionova. Tři roky kraj doufal, že přímé spojení přiláká na koleje více cestujících. Nestalo se. O rychlík, který z Meziměstí vyjíždí ve 4:26 a do Prahy dorazí v 7:49, lidé nejevili příliš zájem.

„Do Starkoče s ním ze směru od Náchoda jezdí asi 30 cestujících,“ potvrzuje mluvčí hejtmanství Sylvie Velčovská. Podobný počet přitom dříve jezdil spěšným vlakem, který rychlík nahradil.

Teď se proto vše vrátí do původního stavu. Z Broumova pojede ve 4:07 hodin spěšný vlak do Starkoče, kde cestující přestoupí na rychlík z Trutnova s příjezdem do Prahy v 7:49. Ke změně dojde v neděli, kdy začnou platit nové jízdní řády.

Provoz rychlíku stál půl milionu navíc oproti spěšnému vlaku

„Jsem v rozpacích, ale nezbylo mi, než s tím souhlasit. Trochu mě to mrzí. Náchodský region je kvůli tomu trochu odstřižený, protože vše je směřováno na Trutnov. Sice se rychlík nahradí spěšným vlakem, ale je tam přestup,“ mrzí náchodského starostu Jana Birkeho (ČSSD), který byl před třemi lety hlavním propagátorem rychlíku.

„Já osobně bych chtěl, aby dál jezdil, protože takhle jezdil celá desetiletí. Nicméně ekonomika nám říká, to není rentabilní. Jezdil by pro pár lidí,“ přiznává starosta Meziměstí a krajský radní pro cestovní ruch Pavel Hečko (ČSSD).

Rychlík byl pro Královéhradecký kraj finanční přítěží. Jeho provoz přišel podle hejtmanství o půl milionu ročně dráž než předchozí provoz spěšného vlaku. Navíc způsobil i pokles cestujících v přípoji od Trutnova. Zatímco před třemi lety od Trutnova do Starkoče přijelo před půl šestou kolem 50 cestujících, nyní jich jezdí průměrně 30. Přesto chtějí starostové i dál bojovat za obnovení rychlíku.

„Řada lidí se na mě obrací, ať s tím něco dělám. Je nezajímá, kdo za to může, chtějí jezdit do Prahy rychlíkem. Po Novém roce se proto objednám k novému řediteli Českých drah a pokusím se s vedením kraje domluvit, že i na Náchodsku žijí lidé a že si zaslouží, aby se do Prahy vlakovou dopravou dostali rychleji než doposud,“ říká Birke.

Rychlejší vlaky pojedou na Hradec i na koridor

Přestože z Broumovska mizí rychlíkové spojení, celkově zde železniční doprava posílí. Kraj změní některé osobní vlaky z Náchoda přes Týniště nad Orlicí do Chocně na spěšné, aby lidé stihli přípoj rychlíků na hlavním železničním koridoru z Prahy na Moravu. Odpoledne přibudou také tři nové osobní vlaky z Chocně do Týniště, které jsou načasované po příjezdu rychlíků z Prahy a Olomouce.

Změny v jízdních řádech (výběr) Bude více spěšných vlaků z Náchoda do Chocně, nové přípoje osobních vlaků z Chocně do Týniště nad Orlicí. Přibyde nový rychlík z Hradce Králové do Prahy v 4:08 hodin v pracovní dny. Bude nový přímý vlak z Broumovska do Hradce Králové a zpět. Ranní vlak z Dobrušky pojede až do Hradce Králové. Nové spěšné vlaky o víkendu jedou z Trutnova do Hradce Králové a zpět. Rozšíří se provoz vlaků z Trutnova do Sedzislawi v letní sezoně. Zdroj: Královéhradecký kraj



„Nové vlakové spojení a posílení spojů z Náchodska zavádíme v reakci na rostoucí poptávku cestujících. Chceme odlehčit přetížené autobusové dopravě na trase Hradec Králové – Náchod a poskytnout cestujícím možnost dostat se včas na železniční koridor v Chocni,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Největší změnou je zcela nový spěšný vlak Dobrošov, který pojede bez přestupu z Broumova přes Starkoč do Hradce Králové. Na cestu se vydá v 5:37 a do krajského města dorazí v 7:36. Zpět pojede z Hradce Králové ve 14:24 a končit bude v Meziměstí, odkud cestující do Broumova odveze navazující autobusový spoj.

„Jde o čas, kdy je o dopravu největší zájem. Lidé jezdí do Hradce do zaměstnání nebo do škol,“ říká Pavel Hečko.

Kraj za nový spěšný vlak zaplatí ročně 3 miliony korun. Další peníze zaplatí také za rozšíření sezonních vlaků z Trutnova do polské Sedzislawi na všechny dny v týdnu a prodloužení sezony do konce září.