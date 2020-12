Hradec chce investovat 224 milionů, další stamiliony přesune z letoška

Když zastupitelé Hradce Králové v pondělí odpoledne schvalovali návrh rozpočtu na příští rok, už před samotným hlasováním jim bylo jasné, že hned v lednu může být všechno jinak. Radnice si na rok 2021 naplánovala příjmy ve výši 2,12 miliardy korun a výdaje 2,25 miliardy, jenže obě čísla se s jistotou změní.



Příjmy nejspíš klesnou kvůli úpravám daně z příjmů, výdaje mohou naopak výrazně poskočit nahoru. Z pohledu investic, které nyní v rozpočtu představují sumu 224 milionů korun, dokonce astronomicky.

V letošním roce totiž radnice stihne proinvestovat jen zlomek z plánovaných 1,39 miliardy na investice, s nimiž počítal upravený rozpočet na rok 2020. Oproti plánu se nestaví stadion, budování dopravního systému je teprve na počátku a nerozjela se ani přestavba základní umělecké školy Střezina, ani stavba lávky u Aldisu.

„Akce, které nebudou do konce roku dokončeny, budou převedeny do upraveného rozpočtu na rok 2021. Takto se nám hrne dopředu až 1,21 miliardy korun z minulých let, protože se nám nedaří ty akce realizovat,“ přiznala náměstkyně primátora pro ekonomiku Monika Štayrová (ANO).



Výdaje na investice tak po přesunu prostředků mohou vzrůst o stovky milionů. Jen za stadion chtělo město v končícím roce utratit čtvrt miliardy (více o přípravě stavby v článku Hradec přesvědčil komoru architektů, námitky ke stavbě stadionu stáhla.)



Dalších 59 milionů mělo jít na Střezinu a o milion více na stavbu lávky přes Labe. Reálné letos není ani utracení 130 milionů za dopravní systém.

„Něco se proinvestuje, ale je otázka kolik. Cross Zlín doprojektovala a teď se žádá o stavební povolení na přeložky kabelů a další věci,“ uvedl náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Největšími investicemi města tak letos byl objekt pro odlehčovací službu za více než 120 milionů korun, stavba sokolovny na Pouchově nebo oprava mateřské školy Sluníčko. Obě s cenovkou kolem 50 milionů korun.

Tahounem investic v příštím roce má být stadion, lávka či Střezina. Ostatní projekty jsou plánovány většinou v řádu do 10 milionů korun.

„Vedení města se rozhodlo pro ponechání všech akcí v rozpočtu města a jejich financování dřívějším spotřebováním přebytků z minulých let nebo i z úvěrů. Snažíme se peníze pouštět dál, abychom ekonomiku rozhýbali a využili toho, že ceny stavebních prací spadly,“ vysvětlila Štayrová.

Vše může být jinak

Město počítá s daňovými příjmy na úrovni roku 2018, tedy mírně pod loňským očekáváním. Podle kritiků na propad ekonomiky však město reaguje nedostatečně.

„Na to, jakou tu máme situaci, je zde malá snaha šetřit. Běžné výdaje dál narůstají a když to takto půjde dál, nebudeme mít v podstatě z čeho brát na investice,“ řekl opoziční zastupitel Pavel Vrbický (Piráti) a připomněl, že například kraj se snaží provozní výdaje tlačit dolů.

Hradecký rozpočet zatím nepočítá s dopadem daňových změn, které by mohly město připravit až o 300 milionů. Opoziční zastupitelé při projednávání rozpočtu kritizovali, že jim radnice nepředstavila plán, jak se město s propadem příjmů v různých variantách hodlá vyrovnat.

„Očekával bych větší míru spolupráce než to, že budeme čekat, až to spadne, a pak to budeme řešit. Chceme vědět, kolik by to znamenalo na příjmech v rozpočtu města,“ rozčiloval se opoziční zastupitel Jiří Sova (HDK).

„Samozřejmě je pravda, že rozpočet lze kdykoliv měnit i v návaznosti na to, co projde Senátem. Bylo by ale lepší, aby město bylo připravené,“ souhlasil předseda klubu Pirátů Aleš Dohnal.

Podle úředníků může propad činit 100 až 150 milionů. Díky přebytkům z loňských let by však pro město neměl být problém takové sumy překlenout. Radnice počítá s tím, že část propadu příjmů vyrovnají kompenzace z rozpočtového určení daní. Ty by podle návrhu schváleného ve čtvrtek Senátem mohly absorbovat 80 procent z výpadku financí.

Letos díky mimořádné kompenzaci Hradec získal 116 milionů korun. Navíc si nechal z loňského roku rezervu 150 milionů. Na příští rok si odkládá 106 milionů.

„Předkládaná varianta je dle našeho názoru optimální. V případě propadu do 100 milionů korun je to částka, kterou jsme schopni zvládnout buď v rámci vypořádání letošního roku, nebo v rámci příjmů v roce 2021,“ sdělil vedoucí ekonomického odboru města Jindřich Frydrych.

Do tří let 2,5 miliardy

Radnice nechce polevit v investicích ani v dalších letech. Zastupitelé schválili střednědobý výhled do roku 2023. Ten počítá s investicemi asi 2,5 miliardy korun.

Téměř třetinu sumy zabere stavba nového fotbalového stadionu za odhadovanou cenu 745 milionů korun. Zhruba 300 milionů včetně neinvestičních nákladů má v příštích třech letech stát inteligentní dopravní systém a 90 milionů korun město plánuje v roce 2023 vložit do úprav křižovatky Mileta.



Na rok 2023 si radnice plánuje také rekonstrukci Velkého náměstí za 180 milionů korun. Jak ukázala v minulosti Střezina, nakonec ale může být vše jinak.

„Náš zájem je, aby město investovalo, co to dá, když jsou výhodné stavební ceny i úvěry,“ zdůraznila Štayrová. Radnice si v rozpočtovém výhledu naplánovala na rok 2022 úvěr 170 milionů korun, na další rok 160 milionů.