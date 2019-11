Hradec hledá nového projektanta školy Střezina, není to bez zádrhelů

Výčet problémů při rekonstrukci Základní umělecké školy (ZUŠ) Střezina, která je s víc než dvěma tisíci žáků největší liduškou v tuzemsku, začíná připomínat nekonečný seriál.



Nyní jde o zakázku na projekt pro taneční a výtvarný pavilon a spojovací chodbu mezi těmito objekty. Radnice ji vypsala letos v červnu s očekávanou cenou tři miliony korun bez daně.

Vítěz tendru, projekční kancelář Energy Benefit Centre z Prahy, nabídl dokonce o 900 tisíc korun nižší cenu, avšak nakonec odmítl podepsat smlouvu a příprava se tím zdržela o celé tři měsíce.

Od zakázky totiž odstoupil i první náhradník a radnice nakonec smlouvu uzavřela až na konci října s firmou BKN z Vysokého Mýta. Té zaplatí za revizi projektu 3,13 milionu korun bez daně.

„Firmy nemají povinnost smlouvu podepsat. Když nám řeknou, že ji třeba z kapacitních důvodů nepodepíšou, tak ji prostě nepodepíšou,“ přiznává náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Obě společnosti podle magistrátu odstoupily právě z kapacitních důvodů. Opoziční zastupitel Aleš Dohnal (Piráti), který vedení města kvůli stavebním zakázkám často kritizuje, tvrdí, že výrazně podhodnotily cenu zakázky.

„Firmy nabídly o několik desítek procent podseklou cenu a nebyly schopny dokumentaci dodat v termínu, který slíbily. Pravděpodobně uzavřely jiné zakázky a Střezina pro ně přestala být zajímavá. Výběrové řízení trvá tři měsíce, za tu dobu firma dostane dvě nové zakázky a už toto nepotřebuje, ani to nestihne,“ upozorňuje Dohnal s odkazem na kalkulačku České komory architektů, která u podobně velké zakázky odhaduje cenu projektu na 3,3 milionu korun.

Projekční firma má zrevidovat dokumentaci ke třem z deseti stavebních objektů, na které se členila původní zakázka na přestavbu areálu bývalé základní školy Jih pro potřeby ZUŠ Střezina.

S přestavbou začala stavební firma Prima na konci ledna 2018. Po pěti měsících však smlouvu vypověděla s tím, že podle původní dokumentace údajně nelze stavbu dokončit. Upozornila přitom na chyby, nevhodně zvolené materiály nebo skryté zátěže z minulosti, s nimiž projekt nepočítal. Doložila to i posudkem od inspekční společnosti TÜV Nord.

Radnice poté zakázku rozdělila na etapy. Projektanty vybírala na základě nejnižší nabídkové ceny a současně nejkratšího termínu dodání. Právě důraz na cenu a rychlost podle opozice často způsobuje komplikace.

„Je absurdní na začátku procesu jednotlivé nabídky posuzovat podle toho, jestli dodavatel slíbí projekt dodat za pět nebo šest měsíců, když je velká pravděpodobnost, že se celý proces z různých důvodů o měsíce zdrží. Cesta je hodnotit kvalitu projektu. Cena a termín zpracování nemá být vůbec předmětem hodnocení, ale součástí podmínek stanovených městem,“ kritizuje Dohnal.

Hlásil se i původní projektant

Třetí nejnižší nabídku v soutěži podala společnost Intar, která pro město vytvořila původní projektovou dokumentaci. Po zohlednění dodacích lhůt však skončila v soutěži až pátá. Kdyby dopadla lépe, mohlo dojít k paradoxní situaci, při níž by revizi zpracoval sám autor revidovaného projektu.

Že Intar původní dokumentaci zpracoval výrazně pod cenou, je veřejným tajemstvím. Vždyť zatímco nyní se na necelé třetině objektů pracuje za 3,14 milionu korun, původní dokumentace na celý areál přišla město jen na 1,87 milionu.

Část zastupitelů chtěla dokumentaci reklamovat, ale město nakonec zvolilo vypsání nové zakázky. Úpravou projektu chce totiž stlačit cenu přestavby, která se v posledních odhadech vyšplhala na částku 212 milionů korun bez daně.

Kritizovaná dokumentace je nakonec bez chyb?

„Revize je kvůli změně, ne kvůli vadám. Město v tuto chvíli nemá žádný podklad, který by potvrzoval vady projektové dokumentace. Změnová dokumentace řeší nové skutečnosti, které se na stavbě objevily, a zároveň stanoví standardy s maximální úsporností stavebních konstrukcí a technického vybavení,“ vysvětluje mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Šmídová.

Přitom ještě letos v červenci primátor Alexandr Hrabálek (ODS) chyby v dokumentaci připouštěl. „Změnová dokumentace je nevyhnutelná a zcela zásadní, jelikož v některých částech původního projektu byly chyby,“ řekl.

Přestože město hovoří jen o změně dokumentace, podle Dohnala mohou být zásahy tak velké, že prakticky vznikne zcela nový projekt. „Bude jen na projektantovi, kolik bude z původní dokumentace schopen využít,“ poznamenal.

Jistým omezením je to, že radnice chce na první etapu přestavby školy využít stávající stavební povolení. Bude žádat jen o takzvanou změnu stavby před dokončením. Město nebude zkoumat ani to, zda mohl někdo na magistrátu problémům předejít, třeba lepším nastavením kritérií při výběru projektanta. Podle mluvčí žádná škoda nevznikla.

To však nemusí být pravda. Pokud by radnice hned od začátku požadovala úspornější projekt, nemusel by Hradec vydávat další miliony za revizní dokumentace, a kdyby se kvůli tomu výstavba nezdržela, škola by ušetřila statisíce na provozních výdajích.

Parkoviště bude, radní však teprve vypsali tendr

Paralelně s úpravou stavební dokumentace tří objektů má na Střezině vypuknout i stavba jednoho ze tří zamýšlených parkovišť. Malá plocha pro 15 vozidel poslouží hlavně rodičům k vyzvedávání dětí ze školy. I její příprava se však o několik měsíců zdržela. Ještě v létě radnice hovořila o tom, že stavět by se mohlo už po prázdninách.

Město naváže na přerušenou opravu Střeziny Rekonstrukce školy trvala pět měsíců. Nešťastně skončila v květnu 2018. Revize dokumentace k přeměně ZUŠ Střezina nabrala zpoždění tři měsíce. Hradec zaplatí za revizi projektové dokumentace 3,1 milionu korun.

„Nové parkoviště by teoreticky mohlo být připraveno k využívání ke konci letošního roku, popřípadě na začátku příštího roku,“ sdělil tehdy primátor.

Nakonec však rada města teprve minulý týden schválila vypsání tendru na stavbu parkoviště. Lze tak předpokládat, že růst začne nejdříve po novém roce. Přitom dokumentace byla součástí projektu na celkovou přestavbu areálu a stačilo ji jen vydělit. Jenže radnice musela žádat hasiče o nové stanovisko a ke zdržení navíc údajně přispěly i dovolené.

„Také jsme zjišťovali, zda v budoucích stavebních akcích, které se tam odehrají, nebude to parkoviště zničené pojezdem těžké techniky. Měli jsme obavu, že se něco vybuduje a pak se to zničí,“ vysvětluje Jiří Bláha.

Rozpočet na rok 2020 na Střezinu nemyslí

Ačkoliv to nyní vypadá, že se práce na Střezině konečně rozebíhají, optimistické výhledy může překazit nedostatek peněz.

Hradec si původně vzal na stavbu úvěr 200 milionů korun, jenže kvůli problémům peníze přesunul jinam. V návrhu rozpočtu na rok 2

Rodiče žáků ZUŠ, kteří letos na jaře sepsali i petici za pokračování přestavby, přesto kroky města vítají.020 ani ve výhledu na další roky se zatím s rekonstrukcí Střeziny nepočítá. Jisté by mělo být jen krytí zakázky na stavbu parkoviště.

„My to velmi kvitujeme. Předtím byla situace taková, že se to začalo zastavovat a město začalo záměr přehodnocovat. Myslíme, že petice splnila svůj účel,“ říká Tomáš Krečmer z petičního výrobu.



Přestavba lidušky je přerušena:

VIDEO: Škola v Hradci sídlí v provizoriu, přestavba se zarazila Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu