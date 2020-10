Hradec přesvědčil komoru architektů, námitky ke stavbě stadionu stáhla

ČKA na konci září město upozornila, že se na veřejnou zakázku dívá jako na architektonickou soutěž, která nerespektuje pravidla jejího soutěžního řádu. Radnice reagovala udiveným úlekem, námitky prostudovala právní kancelář a po její argumentaci ČKA své vyjádření stáhla.

Tendr může pokračovat navzdory tomu, že jej po odporu jedné ze stavebních firem prošetřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Primátor: Bylo snadné to vyvrátit

Městská rada se na rozdíl od některých opozičních stran stále domnívá, že s vítězem soutěže bude moci uzavřít smlouvu na jaře 2021 a hned stavět. Tento termín je životně důležitý pro šanci získat od Národní sportovní agentury (NSA) dotaci ve výši až 150 milionů korun.

Stadion v číslech 573 milionů korun maximálně může stát hradecký fotbalový stadion. 150 milionů korun dotace má město naději dostat od Národní sportovní agentury.

Hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS) nepopírá, že jej námitka ČKA zaskočila:

„Přišlo mi až neskutečně absurdní, jakým způsobem a z které strany byla soutěž napadena. Bylo to úplně mimo realitu, a tak nám chvilku trvalo, než jsme se zorientovali a zjistili, o co jde. Poté už bylo snadné to vyvrátit. My jsme od začátku tvrdili, že nejde o architektonickou soutěž. Vyjádření komory mě naplnilo optimismem. O to víc mě mrzí, že ho někteří zneužili, jen aby se zviditelnili v médiích tím, že veřejnosti záměrně podsouvali naprosto zbytečné pochyby kolem celého tendru. Jsme přesvědčeni, že podmínky výběrového řízení jsou nastaveny kvalitně a transparentně.“

„Po pravdě takový verdikt jsem očekával, protože jsme rozhodně žádnou architektonickou soutěž nepořádali,“ přidává se i náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Námitka ČKA je podle některých zastupitelů jen vrcholkem ledovce. Nelíbí se jim uspěchaný v pořadí už čtvrtý tendr, který prý obsahuje řadu chyb.

„Problematická není jen regulérnost napadená od ČKA. Nějaký průšvih, který stadion může úplně zazdít, je v každé kapitole. Je to důsledek, že materiál byl sestaven narychlo z několika jiných projektů tak, aby se vše odhlasovalo ještě na zářijovém zastupitelstvu, tedy před volbami. Pokud bude stadion řídit někdo, kdo je schopen případné problémy analyzovat a řešit, tak během pár týdnů se dá vše napravit,“ tvrdí Aleš Dohnal (Piráti).

Další námitky nikdo nepodal

Další významnou překážkou, kterou Hradec na cestě k aréně s maximální cenou 573 milionů korun musí překonat, je šetření ÚOHS. Soutěž - respektive zadávací dokumentaci - totiž u něj napadla společnost Porr. Kromě jevů jako diskriminace či netransparentnost firma tvrdí i to, že požadavky Hradce poškozují hospodářskou soutěž.

Podle Dušana Čížka, člena představenstva společnosti Porr, za jistých okolností město bude muset za stadion utratit i o více než sto milionů více, než je nutné. Dobrou zprávou však je, že nikdo jiný soutěž nenapadl.

„Od ÚOHS očekávám obdobný verdikt jako od ČKA. Ale v českých zemích se může stát opravdu cokoli. Dobré je, že další námitky zatím nikdo jiný nepodal. Byly pouze dva dotazy ke smlouvě s budoucím zhotovitelem, které administrátor ošetřil,“ upozorňuje Bláha, který už dříve postup firmy Porr označil za vydírání.

Také primátor věří, že antimonopolní úřad rozhodne ve prospěch města. „Stejně jako v případě ČKA si myslíme, že další námitky jsou mimo mísu. Ale s ÚOHS není žádná legrace, a proto musíme počkat, jaké zaujme stanovisko. Každopádně si nejsme vědomi, že bychom něco udělali špatně. Navíc oba subjekty, které se nám starají o administraci, jsou natolik zkušené, že nedělají zásadní, anebo dokonce školácké chyby,“ zdůrazňuje Hrabálek.

Na přihlášky zbývá týden

Termín ukončení prvního kola podávání přihlášek do tendru končí přesně za týden. V prvním kole uchazeči podávají žádosti o účast v soutěži s doložením kvalifikačních požadavků. V dalším kole podají předběžné nabídky. I kvůli nadějnému vzkazu od šéfa NSA Milana Hniličky radnice věří, že se už za několik měsíců začne stavět.

„Z pohledu připravenosti vidím šance Hradce velmi dobře. Takových projektů po České republice není moc, protože to s sebou nese obrovské finanční náklady a pro města není jednoduché alokovat dostatečné finanční částky pro sportovní investice. Kdo bude připraven s kvalitním projektem - což se v Hradci Králové rýsuje - má v dotačním titulu velkou šanci uspět,“ říká Hnilička.