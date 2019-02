Jičínská osada nechce obchod ani obchvat, podle investora chybí argumenty

Petici podepsalo i několik lidí z nedalekých obcí Dvorce a Moravčice. Důvodů je více. Místní tvrdí, že jim pět metrů vysoký obchod bude bránit ve výhledu a naruší krajinu.



Zastupitelstvo Jičína námitku projednalo a investiční společnosti nabídlo kompromisní řešení.

„Dali jsme jim na výběr ze dvou pozemků, kde by mohli stavět. První odmítli bez jakéhokoliv vyjednávání, ke druhému, který je naproti společnosti Sanswiss přímo v centru města, se ještě oficiálně nevyjádřili,“ říká mluvčí Jičína Jan Jireš.

Podle informací MF DNES se však společnost už rozhodla. Ze svých plánů nehodlá ustoupit a obchodní dům o rozloze 1 800 metrů čtverečních, v němž má být prodejce nábytku Jysk a sekaček Hecht Motors, postaví v Robousích. Tedy na plánovaném místě.

Statutární ředitel společnosti Traxial Zdeněk Prádný, jenž stavbu řídí, nevidí v petici opodstatněný důvod, který by jejich názor změnil: „Na místě je jeden jediný dům, kterého se náš záměr přímo dotýká. Před dvěma lety, když se schvaloval územní plán, žádné námitky neměli. Teď najednou vidí v projektu problém. Podle nás jde o to, že dům vlastní rodina lékařů, která začala o celé situaci roznášet po městě fámy a lži. Poštvali proti nám celou obec i jičínskou radnici.“

Podle něj společnost kvůli domu udělala i určité ústupky. Obchodní dům, který měl mít do výšky osm metrů, bude pouze pětimetrový. Podle Prázdného nabídka od města na změnu místa nebyla lukrativní tak, jak se na první pohled zdálo.

„Nikdo nevidí ekonomickou stránku, která by s tím byla spojena. My plánujeme, že jednou tudy povede obchvat města. Pro nás je to ideální místo, které nikterak krajinu nenarušuje. Dokonce jsme k tomu nechali vypracovat plán, ke kterému se vyjádřila hygiena i další. Nikdo v něm neshledal žádný problém,“ pokračuje Prázdný.

Přiznává, že teoretická možnost na přesunutí obchodního domu stále je: „Jenže to by s námi musel někdo jednat. My jsme lidem nabídli, že zadní část jedné haly obložíme dřevem a podél vysázíme stromy. To se jim taky nelíbilo. To, že na druhé straně mají fabriku, kde je několik stovek aut a hala několikanásobně větší, už nikdo neřeší. My jsme s lidmi jednali, ale ti nám byli schopni pouze říci, že nás tam nechtějí. Oni jsou schopni udělat všechno, jen ne s námi jednat.“

A do toho ještě obchvat...

Stavba severního obchvatu města, neboli přeložky silnice II/286, je další ožehavé téma v Robousech. Podle plánu totiž také povede jen několik stovek metrů od rodinných domů.

Podle předsedy osady Robousy Františka Svobody se obyvatelé nejvíce obávají zvýšení hluku a nepřetržitého provozu: „Tady to bývala nejklidnější a podle mě i nejhezčí část města. Jsou tady nové rodinné baráky, které budou teď koukat do plechové krabice. Nikomu z nás se to nelíbí, jenže jde o soukromý projekt a nikdo s tím nemůže nic dělat. K tomu nám tady má vést severní obchvat. Ještě ani nevíme, jestli společně s ním vyroste i protihluková stěna. Teď jen všichni čekáme, co se bude dít. Ale představa, že na jedné straně vede rychlostní silnice a na druhé je plechová hala, není skutečně nic hezkého.“

Nová silnice povede v okolí čtyř obcí - Robousů, Valdic, Soběraze a Těšína. Mnozí obyvatelé s trasou nesouhlasí. Už před jedenácti lety vyrazila do boje obec Valdice, jejíž občané sepsali petici. V ní stálo, že nepovažují projekt za objektivní a odůvodněný. Vedení kraje slibovalo, že obchvat uleví husté dopravě na Semily. Obec však tohle konejšení zpochybnilo. „Přínos pro střed obce může být sotva pozorovatelný. Hlučnost se naopak zvýší,“ stálo v petici.



Současná starostka Valdic Věra Skrbková prý o staré petici nic neví. „Nedokážu říct, co si o budoucím obchvatu myslí lidé, kteří v jeho blízkosti budou bydlet,“ řekla do telefonu redaktorce MF DNES.

Naopak v Robousích bojují proti stavbě dodnes. Příkladem je pět soukromých vlastníků pro přeložku důležitých pozemků, kteří je odmítají kraji prodat. Po městu nyní žádají nový územní plán, který nebude zahrnovat jejich parcely.

Jičín v této věci ještě nerozhodl. Kraj vykupoval pozemky v letech 2009 a 2010, kdy také sliboval, že obchvat bude stát nejpozději za tři roky.