Pomoc Hradce podnikatelům vázne, Antivirus si na schválení ještě počká

Už před třemi týdny zastupitelstvo města schválilo balík opatření s názvem Antivirus na pomoc lidem i podnikatelům v Hradci Králové. Jenže zatímco byznys se po téměř dvouměsíční koronavirové odstávce pomalu rozjíždí, slibovaná městská pomoc stále ještě hledá základní obrysy.

Na parametrech podpory měla pracovat zvláštní komise složená ze zástupců všech stran v městském zastupitelstvu. Jenže ta se ještě nesešla. Rada města ji jmenovala až minulé úterý, tedy dva týdny poté, co zastupitelé záchranný balíček schválili.

Pomalý postup radnice kritizují někteří podnikatelé i opoziční Piráti. Podle nich Hradec v podpoře drobného podnikání oproti jiným městům zaspal.

„Očekával bych, že to bude v řádu dnů, a ne v řádu týdnů. Když to srovnám s jinými městy, která už peníze reálně vyplácejí nebo finalizují žádosti, my teprve přemýšlíme, jak má podpora vypadat. Nemyslím si, že Hradec musí vymýšlet kolo. Stačí přenést dobrou praxi z jiných měst a upravit podmínky na naši situaci, ale my vymýšlíme hradeckou cestu, trvá nám to strašlivě dlouho a ve výsledku je ta pomoc už k ničemu,“ tepe radnici předseda klubu opozičních Pirátů Aleš Dohnal.

„Raději bych to nekomentoval, protože nechci být vulgární. Takovou pomoc si mohou strčit za klobouk,“ nešetří město ani Václav Hruška, který na Baťkově náměstí provozuje knihkupectví.

Právě on patří k těm, na něž koronavirová krize dolehla nejtvrději. Rozhodl se proto, že svou prodejnu fungující od září 2002 v pátek definitivně zruší. „V podstatě to byla poslední kapka. Ještě tento týden a končíme,“ potvrzuje.



Primátor: musíme ctít pravidla

Radnice kritiku odmítá. Podle primátora Alexandra Hrabálka (ODS) musí město respektovat zákon o obcích a vše nejprve projednat v orgánech města.

„Jsou nastavené mechanismy, které musíme naprosto zásadně dodržet. Musíme si uvědomit, že u nás je velmi křehké složení koalice, názory se různí a musíme se domluvit. My jsme to prosadili, tak snad se mohou podnikatelé spolehnout, že tu pomoc dostanou,“ řekl.

Avšak podnikatelé se zatím nemají na co spolehnout. Dosud totiž není jasné, kdo bude mít na pomoc nárok a jaké bude muset splnit podmínky. Řeč je o přímé podpoře hradeckým podnikatelům, na kterou zastupitelstvo vyčlenilo až 10 milionů korun. Zatím se neví, o jak velkou částku budou moci zažádat, ani kdy město peníze uvolní.

Podnikatelé oslovení redakcí MF DNES navíc o možnosti získat příspěvek od města slyšeli poprvé.

„Já jsem OSVČ, takže na ten antivirus asi nedosáhnu. Přiznám se, že o podmínkách vůbec nevím. Ocenil jsem paní Maláčovou, která přišla po týdnu od uzavření prodejen s tím, že se odpustí sociální pojištění. To byla opravdu rychlá pomoc, ale tohle, že to ještě někdo musí schválit, spoléhejte na to,“ nedělá si velké iluze Petr Vrbický, majitel obchodu s dřevěnými hračkami v Gayerových kasárnách.

„Za mě je každá koruna dobrá. Od města je to sice pozdě, ale chápu, že jim trvalo déle než státu, než zareagovali. Je fajn, že alespoň nějak reagují,“ vítá přístup radnice Jakub Fabián z Café Na kole. Kavárnu zachránilo výdejní okénko, které se otevřelo už týden po přerušení provozu.

Peníze od města by uvítala i Petra Kubátová z kadeřnického salonu Trinity. Už v dubnu získala finanční pomoc od státu, na pokrytí výdajů to však nestačilo.

„Pozastavila jsem platbu všech faktur. Od doby, co to vypuklo, jsem žádné faktury nezaplatila, protože nemám z čeho. Naštěstí firmy, od kterých odebírám zboží, jsou natolik slušné, že neposílaly upomínky a prodloužily splatnost,“ říká Petra Kubátová.

Dar 25 tisíc korun připomínkují zastupitelé

Na programu podpory podnikatelům pracuje náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO). Navrhuje, aby finance dostali jen drobní podnikatelé, mělo by jít jednorázově o 25 tisíc korun.

„Bude to formou daru, nebudeme ho podmiňovat nějakými podmínkami. Materiál jsem rozeslala všem zastupitelům a čekám na připomínky. Žádosti budeme individuálně posuzovat,“ vysvětluje náměstkyně pro ekonomiku a dotace.

Opoziční zastupitel Aleš Dohnal však tvrdí, že žádný návrh podmínek od vedení města nedostal. „Nic takového nám paní Štayrová neposlala. Obdrželi jsme jen dokumenty k takzvaným pravidlům 5P, ale tato směrnice se řeší již delší dobu a nemá s covidem-19 souvislost. Opakovaně jsem se na to ptal a vždy mi bylo řečeno, že zásadní je ta komise, která by to měla hodnotit,“ řekl.

Primátor Hrabálek namítá, že rada nemohla komisi jmenovat dříve, protože čekala na nominace politických stran. „Když mi kluby členy do komise nenahlásí, nemohu ji vytvořit,“ uvedl.

Mezi členy komise jsou třeba bývalý primátor Zdeněk Fink (HDK) nebo lídr opozičních komunistů Lubomír Štěpán. Ten její ustanovení za pomalé nepovažuje.

„To, co bylo opravdu potřeba řešit obratem, se nějakým způsobem řešilo. Scházeli jsme se jako předsedové klubů s primátorem, předjednávaly se nějaké věci, které se schvalovaly dodatečně. Myslím, že teď už se budou řešit věci, u kterých není nutno tak spěchat,“ míní Štěpán.

Jasněji bude až za dva týdny

Detaily programů z antivirového balíčku by mělo zastupitelstvo schvalovat 25. května. Kromě přímé podpory podnikatelům ve výši 10 milionů korun zahrnuje také odpuštění plateb za školky, družiny či jesle, prominutí úroků ze zpožděné platby nájemného nebo odpuštění nájmů za předzahrádky a městské nebytové prostory. I tam je však podle obchodníků zmatek.

„Majitelce sousedního obchodu na správě nemovitostí řekli, ať platí služby, ale ne holý nájem. V Radnici byl článek, že si můžeme požádat až po pandemii. To považuji za dost hloupé. Když potřebuji pomoc, tak ji potřebuji hned, a ne že nám za půl roku něco odpustí,“ upozorňuje Petr Vrbický.

Od uzavření svého krámku poslal městu už dva měsíční nájmy, přestože jeho příjmy klesly k nule. Radnice totiž úlevy schválila až druhý měsíc po splatnosti nájmu.