Opuštěná ubytovna zdravotníků v Hradci je na prodej, zájem má i město

O osudu osmipodlažního paneláku kousek od zastávky MHD, který má na dosah veškerou občanskou vybavenost, se pravděpodobně rozhodne v dražbě.

Nyní se čeká na převzetí nemovitosti coby státního majetku, se kterým stále hospodaří nemocnice, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ten ji nejprve nabídne státním institucím, jak ukládá zákon, a pokud žádná neprojeví zájem, může ji prodat. Jednu velkou nemocniční ubytovnu v dražbě prodal loni v létě.



„V současnosti úřad finalizuje smlouvu o převodu ubytovny,“ sdělil mluvčí Fakultní nemocnice v Hradci Králové Jakub Sochor. Podle informací MF DNES se předpokládá předání do konce roku.

Objekt je prázdný už řadu let, nemocnice podle Sochora provádí jen nejnutnější údržbu, což vadí zejména obyvatelům sousedních domů.

„Vůbec se mi to nelíbí. Chodím tudy každý den, koukám na to z okna a nevím, co si tom, co se tam děje, nebo spíš neděje, myslet. Všude okolo se domy renovují a zateplují, a tady na to roky nikdo nesáhl. Uvnitř je nějaký problém, uniká tam snad radiace? Každopádně by tam jednou nemělo být něco jako ubytovna pro zahraniční dělníky. Ať se tam udělá třeba bydlení pro studenty, kteří by na běžné nájemné neměli,“ míní devětatřicetiletý Petr Roubal.

Podobně hovoří i další obyvatelé, kterým nových sousedů ve velkém přibylo nedávno. Na části posledních volných ploch zeleně v sousedství základní školy a panelových domů totiž vyrostly dvě nové budovy s desítkami bytů.

„Hlavně ať z toho není ubytovna pro každého“

„Určitě mi není jedno, že je to prázdné, je škoda, že to tam jen tak stojí. Hlavně ať z toho není soukromá ubytovna pro každého, to v žádném případě. Majitelům je pak jedno, co se tam děje, hlavně, že z toho jsou peníze, které navíc často pocházejí od státu z přídavků na bydlení,“ míní šestačtyřicetiletý Radek Studnička.

Ten z minulosti zná ubytovnu i zevnitř. „Je jasné, že přestavba nebude úplně jednoduchá, protože tam nejsou klasické byty, ale pokoje se společným zázemím. Na druhou stranu může být výhoda, že se to dá udělat vcelku, ve velkém, což může snížit náklady. Dovedu si představit, že se v dnešní době, kdy je bytů málo a jsou drahé, může investice vrátit. Podle mě by tam byly nejlepší startovací byty pro mladé. Sociální byty by měly smysl, pokud by to bylo pod městem a s nějakými pravidly, ale ze soukromníka bych měl obavy,“ říká Studnička.

Minulé vedení radnice před několika lety avizovalo, že na ubytovnu a její rekonstrukci nemá peníze. Nové však koupi nevylučuje.

„Možnost nabytí této nemovitosti, která by mohla sloužit pro sociální bydlení, zatím koalice zvažuje. Záleží to na ceně a podmínkách, za kterých by město mohlo objekt získat,“ uvádí náměstkyně hradeckého primátora pro oblast správy majetku Věra Pourová (ANO).



„Ubytovna je ve vlastnictví České republiky, v hospodaření Fakultní nemocnice Hradec Králové. Předání majetku se předpokládá do konce roku 2019. O konečném způsobu naložení dosud nebylo rozhodnuto. Pokud nám bude převedena, nejprve ji nabídneme státním institucím,“ sdělil mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka. Tou však město není, takže je pravděpodobné, že se Hradec bude muset o ubytovnu ucházet v případné dražbě.

Z další velké ubytovny fakultní nemocnice je bytový dům

„Stát rozhoduje o nejvhodnější formě nakládání s majetkem dle zákonných podmínek a je třeba zdůraznit, že ani v případě naplnění všech podmínek pro bezúplatný převod, případně přímý prodej, nevzniká územně samosprávným celkům (obce, kraje) na realizaci právní nárok,“ píše se v informačním materiálu pro obce a kraje vydaném ÚZSVM.

Z toho dále vyplývá, že obce či kraje mají obecně při nakládání s majetkem státu stejné postavení jako kterýkoli jiný nestátní subjekt. Státní instituce mohou na obce či kraje převádět majetek za cenu nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá.

Ve veřejné dražbě už skončila další velká ubytovna fakultní nemocnice. Panelová budova o osmi podlažích poblíž univerzitního kampusu v Hradecké ulici se loni prodala za 44 milionů korun.

Dražby se zúčastnilo pět zájemců a nejnižší podání znělo 30,5 milionu korun. Nyní je dům opravený a 74 nových bytů je podle internetových stránek společnosti Svoboda a partneři již zarezervováno.

„Dosažená výsledná kupní cena byla v porovnání s nejnižším podáním navýšena o 44 procent, s ohledem na zákonnou povinnost usilovat o co nejvyšší výnos pro stát je to velký úspěch,“ pochválil dražbu Ležatka.