Třicetitisícové sídliště bude bez pošty, v menších čtvrtích přitom zůstanou

Alena Egyed bydlí na největším sídlišti v regionu, přímo ve středu Benešovy třídy v Hradci Králové. Sedmdesátiletá žena má problémy s chůzí, a tak je ráda, že může vyjít z domu a o pár vchodů dál najde Českou poštu 12. Dlouho to však nezůstane, také na tuto pobočku dopadne redukce poštovní sítě. Když se to Alena u přepážky dozví, nešetří kritikou.

„Vy už to taky víte, že vás zavřou? Přitom nás tady bydlí patnáct tisíc,“ dává se do řeči s pošťákem.

„Mně to povídejte,“ odpovídá muž stručně.

Pošta na Benešově třídě je jednou ze sedmi poboček, které státní podnik v Hradci Králové zruší. Se složenkami či balíky budou muset jinam obyvatelé Kuklen, Plotišť, Věkoš nebo Pražského Předměstí, kde skončí pošta 5 za Bavlnou.

Nejvíce však ořezání poboček dopadne právě na Moravské Předměstí, kde kromě Benešovky zavře úřad také u Hvězdy a na konečné autobusů Pod Strání.

„Jsem zděšená. Tady je přece největší koncentrace lidí. Jestli to zruší a všichni budeme šlapat na hlavní nádraží, tak to je katastrofa,“ míní Alena Egyed.

„To je hrozné! Tady je sídliště strašně velké, alespoň jednu z nich měli zachovat. Jsou tu obří paneláky, za Hvězdou na Podzámčí se staví další byty. Nedovedu si představit maminky z Podzámčí, jak se štrachají s kočárkem pro zásilky do Malšovic. Tam budeme asi spadat, je to nejblíž,“ míní Jaroslav, který si právě přišel pro balík.

Poštovní pobočka na Benešově třídě měla v minulosti už jednou namále, nakonec však zůstala a sídlí v opravené části druhdy socialistického bulváru. Navíc hned u zastávky MHD. Místní proto nechápou, proč zrovna tady mají zavřít.

„Myslel jsem, že tato pošta zůstane, protože v ní běžně stojí fronta. To teda kluci vymysleli zase v té Praze... Vždyť tady je provoz jako hrom. Ať přijdete kdykoliv, lidé stojí venku a posunují se, protože běžně jsou otevřené jedna dvě přepážky,“ míní předseda komise místní samosprávy Bedřich Kabilka.

Rušení od stolu, reagovala primátorka

V okolí Benešovy třídy bydlí asi 13 tisíc lidí, v sousední Třebši, kde je středisko Hvězda s další rušenou poštou, přes 7 tisíc a ve východní části předměstí kolem točny Pod Strání asi 6,5 tisíce. Tři pobočky určené k zániku obsluhují téměř 30 tisíc obyvatel. A to ještě ve statistikách chybí novější výstavba.

„Moravské Předměstí zůstává v tomto smyslu bezprizorní. Osobně toto považuji nikoliv za restrukturalizaci, ale za likvidaci státního podniku Česká pošta. Pokud by chtěli něco racionálně optimalizovat, měli k tomu přistoupit jinak. Měli zřídit pobočku ve Futuru nebo v nějakém jiném velkém nákupním středisku, kde prodlouží otevírací dobu a klienti se tam dokážou obsloužit,“ reagovala v pátek na kroky České pošty primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

„Teprve potom na základě nějaké analýzy dat by mohli říci, že kvůli otevření této velké pobočky klesla návštěvnost pobočky XY a tu můžeme zavřít. Pak to dává smysl. Takový verdikt však považuji za rozhodnutí asi od zeleného stolu a naprosto, ale naprosto bez znalosti lokální situace,“ řekla primátorka.

Menších čtvrtí se změna nedotýká

Dvě nejbližší pošty mají zůstat v Malšovicích a na Novém Hradci Králové. Podle místních je však tato volba problematická přinejmenším proto, že ani k jedné nejezdí ze zasažených čtvrtí městské autobusy.

„Starší lidé se tam ani nedostanou. Devítka odbočuje dřív, linka 25 taky. Museli by vystoupit u Futura a to je k poště ještě dálka. A jak doručovatelka? Ta bude muset jezdit s nějakým vagonem, aby to tady rozvezla,“ podivuje se Jaroslav.

„Jestli se k nám lidé navalí, lituju holky na přepážce,“ říká Alena Koutecká před poštou 8 na Novém Hradci Králové.

Přitom pošty zůstanou v mnohem menších čtvrtích Hradce, třeba v Březhradě, Svobodných Dvorech i v centru naproti krajskému úřadu.

„Tam zrovna chodím, ale opravdu to není ta nejnašlapanější pošta z hlediska spádovosti. Kolem Benešovy třídy žijí desítky tisíc lidí, to je naprostý rozdíl oproti poště na třídě ČSA. Já vlastně vůbec nevím, na základě jakých parametrů to rozhodovali, ale nepřijde mi to racionální,“ míní primátorka.

Nižší zájem, ale i problematický klíč

Česká pošta tvrdí, že rušené pobočky vybírala podle dat o vytíženosti. Podrobnou statistiku však neposkytla, pouze souhrnná data za celé město.

„Během pěti let pokles klientských transakcí vykazuje 37 procent, mezi lety 2018 a 2023 předpokládáme pokles o 46 procent,“ uvádí Ivo Vysoudil z tiskového oddělení České pošty.

Problémem při rozhodování mohl být zvolený klíč. Třeba katastrální území Nový Hradec Králové, kde pošta zůstává, zahrnuje i velkou část Moravského Předměstí a některé statistiky mu proto přisuzují přes 28 tisíc obyvatel, zatímco jiné zdroje vykazují jen necelé tři tisíce obyvatel.

Podle Springerové je zarážející, že pošta záměr nediskutovala s představiteli měst. Hradec obdržel seznam poboček určených k zániku v pátek 31. března dopoledne.

„Kdybychom to bývali věděli, mohli bychom s poštou vstoupit do jednání, mohli bychom se bavit o tom, že máme městské prostory, které bychom mohli dát k dispozici, nebo bychom se mohli bavit o programu Pošta partner. I o řadě dalších alternativ. Ale s námi to vůbec nikdo nekomunikoval, říká Pavlína Springerová, která považuje takový postup za skandální. „Poslali nám jen dopis, ve kterém stojí, že nám své kroky vysvětlí, ale to je opravdu málo.“

Primátorka se v pátek vpodvečer setkala s ministrem vnitra Vítem Rakušanem, podle vyjádření na jejím facebookovém profilu již má příslib schůzky s ředitelem České pošty a bude od něj chtít statistiky, které podnik vedou k rušení konkrétních poboček.

Poukazuje na to, že Hradec na Moravském Předměstí pronajímá 530 bytů zvláštního určení seniorům a zdravotně postiženým.