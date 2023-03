Na největším sídlišti Hradce už nebude pošta. Nepochopitelné, říká primátorka

Pošta avizovala, že starosty o rušených pobočkách informuje datovou zprávou ve čtvrtek, dostali jste informace o rušených pobočkách alespoň s minimálním předstihem?

Nikoliv, my jsme se o seznamu konkrétních pošt dozvěděli v pátek ráno. Předtím jsme koncem ledna dostali pouze obecnou zprávu, že se v Česku bude rušit několik set poboček a proto s největší pravděpodobností i ty naše. Ale nevěděli jsme ani počet poboček, natož abychom věděli, které přesně to budou.

Považujete za chybu, že Česká pošta výběr poboček se starosty či primátory nekonzultovala?

Kdybychom to bývali věděli, mohli bychom s poštou vstoupit do jednání, nebo se bavit o tom, že máme nějaké městské prostory, které bychom mohli dát k dispozici, ve hře by byl také program Pošta partner. O řadě dalších alternativ ale s námi nebylo vůbec komunikováno. Já ten postup považuji opravdu za skandální. Teď nám poslali dopis, ve kterém stojí, že nám ex post své kroky vysvětlí. Ale to je opravdu málo.

Uvítala byste, kdybyste si mohli určit, které pobočky jsou pro město prioritou?

Oni zrušili pošty v ulicích Edvarda Beneše, Štefánikově i Milady Horákové (tři pobočky na sídlištích vedle sebe, pozn. red.), čili Moravské Předměstí zůstává v tomto smyslu bezprizorní. Já osobně toto považuji nikoliv za restrukturalizaci, ale za likvidaci státního podniku Čeká pošta.

Měla podle vás pošta v té oblasti jednu pobočku zachovat?

Pokud by chtěli něco racionálně optimalizovat, měli k tomu přistoupit jinak. Měli zřídit pobočku ve Futuru (obchodní centrum na Moravském Předměstí, pozn. red.) nebo v nějakém jiném velkém nákupním středisku, kde prodlouží otevírací dobu do 22 hodin a ti lidé se tam dokážou obsloužit. Teprve potom na základě nějaké analýzy dat by mohli říci, že díky otevření této velké pobočky klesla návštěvnost pobočky XY a tu můžeme zavřít. Pak to dává smysl, pak je to optimalizace. Takovéto rozhodnutí já však považuji za rozhodnutí asi od zeleného stolu a naprosto, ale naprosto bez znalosti lokální situace. Proto je to pro mě naprosto nepochopitelné.

Chcete se obrátit na vedení pošty či na ministerstvo vnitra, aby výběr poboček ještě přehodnotili?

Chtěli bychom se pokusit zkontaktovat vedení pošty a vyzvat je k jednání a nějaké diskuzi. Shodou okolností bych odpoledne měla mluvit s panem ministrem Rakušanem, protože přijede do Hradce, takže určitě bude možnost se o tom pobavit.

Návrh by ještě měla schvalovat vláda, myslíte, že by mohla upravit jeho parametry?

Nejsem v tom optimistka, protože v dopise, který nám pošta zaslala, nám píší, že nás zkontaktují, aby nám osobně vysvětlili důvody a kritéria, za kterých se k uzavření právě těchto pošt rozhodli. Z toho příliš nevyplývá, že by byli ochotní dělat jakékoliv změny. Uděláme ale samozřejmě maximum, protože toto považuji za hrubě nepovedené rozhodnutí.

Bylo by pro vás přijatelné, kdyby vám nabídli třeba výměnu pobočky za pobočku?

Nechtěla bych tu diskuzi vést formou poštu za poštu, ale spíš se bavit o tom, jestli nejsou nějaká jiná řešení. Třeba vytvoření nějaké pošty v obchodním centru. V tu chvíli si dovedu představit, že dvě nebo tři pobočky mohou být zrušeny. Ale toto vůbec nepřišlo na stůl, my jsme se k tomu nemohli vyjádřit a reagovat na to. Druhá věc je, že v kontextu takových změn bychom se mohli třeba bavit o tom, že někde uděláme pobočku Pošty partner.

Narážel jsem na to, že pošta ruší pobočku na Benešově třídě, ale zůstává malá pobočka v centru u krajského úřadu, která není až tak frekventovaná.

Já tam zrovna chodím, ale máte pravdu, to není ta nejnašlapanější pošta z hlediska spádovosti. Kolem Benešovy třídy žijí desítky tisíc lidí, to je naprostý rozdíl oproti poště na třídě ČSA. Já vlastně vůbec nevím, na základě jakých parametrů to rozhodovali, ale nepřijde mi to racionální. Tam musely být parametry, které neměly nic společného se znalostí lokalit.

Umíte si představit, že by Pošta partner fungovala třeba na pobočkách městské knihovny, které jsou ve všech částech města dobře dostupné?

Dovedu si představit několik řešení. Tato varianta je jednou z mnoha. Je tu spousta dalších příležitostí, volných nebytových prostor, jsou tu soukromé obchody. Ale představovala bych si nějakou diskuzi a hledání společného řešení.