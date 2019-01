Před policií se vydával za bratra, vykonal za něj i trest veřejných prací

Neobvyklý případ, v němž policie i soudy stíhaly nepravého, začal v říjnu 2016. Policisté z Police nad Metují tehdy zastavili auto, které řídil 59letý muž. Jenže ten měl řidičák jen na traktory, zemědělské stroje a malé motocykly. Aby se vyhnul problémům, tvrdil, že si doklady zapomněl doma a hlídce nahlásil údaje svého o několik let mladšího bratra.



„Policisté lustrací zjistili, že uvedená osoba má vydaný zákaz řízení všech motorových vozidel a zahájili trestní stíhání. Muž poté dál setrval v roli bratra a prokazoval se tak i na úřadech,“ popisuje náchodská policejní mluvčí Eva Prachařová.

V policejních záznamech již nelze dohledat, jak se muži svou skutečnou identitu podařilo dál utajit. Mohl i nadále tvrdit, že nemá doklady u sebe, nebo si je mohl „vypůjčit“ od bratra. Do spisu kromě adresy trvalého bydliště, kde bydlel jeho bratr, uvedl i doručovací adresu, na níž skutečně pobýval. Díky tomu se mu podařilo před sourozencem trestní stíhání skrývat.

„Stát se to může. I kdyby měl třeba bratrovy doklady, mohou si být natolik podobní, že se na záměnu nepřijde. Navíc fotografie v občanských průkazech často neodpovídají současnému vzhledu jejich majitelů,“ upozorňuje Prachařová.

Policie muže obvinila z maření úředního rozhodnutí a vykázání a případ postoupila Okresnímu soudu v Náchodě. Ten muži trestním příkazem uložil zákaz řízení všech motorových vozidel na 2,5 roku a 300 hodin veřejně prospěšných prací. Rozhodnutí padlo bez přítomnosti obžalovaného, takže jeho skutečnou identitu nikdo nezjišťoval. Bratr řidiče tak získal zápis do rejstříku trestů, aniž by o tom věděl.

„Tuto konkrétní kauzu neznám, ale s podobnými případy už jsem se setkal. Je třeba říci, že odsouzený je vždy ten, kdo čin spáchal. Soud samozřejmě identitu obžalovaného neověřuje, protože ho v těchto případech nevidí,“ přiznává soudce náchodského soudu Jiří Kučera.

Trestním příkazem podle něj v Česku končí až 75 procent řízení. Klasické jednání se nařizuje jen u závažnějších případů nebo tehdy, když obžalovaný s rozhodnutím nesouhlasí. Teprve tam se ověřuje občanský průkaz. K záměně identity dochází podle Kučery zejména u cizinců s padělanými doklady.

„Pokud někdo po celou dobu vystupuje pod falešnými doklady, je odsouzen, jde do vězení a teprve pak se přijde na to, že je to někdo jiný, tak jsme odsoudili pořád téhož (viníka). Pak stačí jen opravit rozsudek se správným jménem. Že by se však soudil někdo úplně jiný, s tím jsem se ještě nesetkal,“ říká soudce.

Mladší bratr se podivil, že má platit soudní výdaje

Rozhodnutí soud poslal na uvedenou doručovací adresu. Muž si dopis osobně převzal a vykonal i nařízených 300 hodin veřejných prací. Na záměnu by se vůbec nepřišlo, kdyby zaplatil soudní výlohy. Protože tak neučinil, soud poslal novou výzvu k zaplacení, avšak nově na adresu trvalého bydliště, tedy mladšímu bratrovi.

„Podvod vyšel najevo až ve chvíli, kdy se mladší bratr podivil, že má zaplatit náklady soudního řízení, u kterého však nikdy nebyl,“ vysvětluje Eva Prachařová.

Muž se obrátil na soud, který si vyžádal prověření totožnosti odsouzeného. Teprve následné šetření policie odhalilo, že zákon porušil někdo jiný. Soud tak mladšímu z bratrů vymazal zápis z rejstříku trestů a policie začala staršího muže znovu stíhat, tentokrát za poškozování cizích práv. Za to mu nyní hrozí až dva roky vězení.