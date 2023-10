Chátrající pevnost potřebuje přes sedm miliard. Josefov má novou naději

Většina metalových fanoušků si toho díky práci pořadatelů srpnového festivalu Brutal Assault ani nestačila všimnout, ale z Bastionu IX se před třídenním svátkem tvrdé muziky zřítilo několik metráků cihel. Ve výšce osmi metrů zůstala jen velká černá díra. Také tato havárie ilustruje rychlé chátrání 240 let staré josefovské pevnosti.

Ještě při srpnovém festivalu to vypadalo na pokračování nekontrolované devastace. Teď je tu však nový vládní slib, který by měl rozpadu zabránit. Hovořit rovnou o záchraně by zřejmě bylo předčasné, protože potřeba by bylo mnohonásobně více, ale i závazek poslat v příštích deseti letech do Josefova a Terezína tři miliardy korun vypadá slibně.

Podobný příslib tu však už byl. V roce 2021, těsně před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny, oznámila tehdejší ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), že z Národního plánu obnovy dostane Josefov na 650 milionů korun. Asi po půl roce však bylo po nadějích. Její nástupce Ivan Bartoš (Piráti) musel říct nepříjemnou pravdu, že je konec nadějím kvůli nesplnění evropských požadavků na energetické úspory (Green Deal).

Zapojí se do oprav soukromníci?

Po zapojení státu do záchrany Josefov volá roky. Odhaduje se, že na definitivní záchranu by bylo potřeba přes sedm miliard. Bývalý starosta Josef Horáček (Jaroměřáci a STAN) odhadl, že kdyby stát ročně vynaložil sto milionů, za deset let by už šance na spásu byla hmatatelná. Současný starosta Jaroměře Jan Borůvka (ANO) nehodlá sedět se založenýma rukama a čekat s nataženou rukou na pomoc vlády. Má dokonce plán.

„Pochopitelně jsme jednali na úrovni různých ministerstev a navrhl jsem řešení díky partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP projekt – pozn. red.). My tedy intenzivně sháníme investory, ale na oplátku bychom potřebovali pomoc státu v programu revitalizace brownfieldů nebo zásahů do objektů s památkovou péčí. Soukromý investor by zkrátka nemusel stavět na zelené louce, ale vyhlédl by si už existující objekt brownfieldu. Vypadá to, že by se to mohlo chytit, protože už máme smlouvy o mlčenlivosti s jedním konkrétním investorem,“ přiblížil Jan Borůvka.

Spolupráce státu, kraje a města

Nejnovější plán vládní komise koordinované ministerstvem pro místní rozvoj počítá s finanční injekcí na obnovu josefovského areálu čtvercových kasáren a vojenské nemocnice. V příštích pěti letech by do Terezína a Josefova měla vláda přes havarijní fond ministerstva kultury investovat až 1,73 miliardy korun. Současně by měl pod ministerstvem pro místní rozvoj vzniknout program systémové obnovy obou areálů ve výši až 1,2 miliardy.

Podmínkou je, že další peníze přidá i Královéhradecký kraj, v případě Terezína Ústecký. Podmínkou však je, že se na záchraně budou podílet i samy dotčené obce.

„Peníze ze stávajícího havarijního programu na opravy památek ministerstva kultury i z nového programu ministerstva pro místní rozvoj by měly být k dispozici už v příštím roce,“ naznačil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Hejtmanství chce převzít největší objekt v Josefově – čtvercová kasárna. Chce je přebudovat na centrální depozitáře pro krajská muzea s návštěvnickou částí. Projekt se odhaduje na 1,2 miliardy korun. Nejnovější plán počítá také se snahou o zisk dalších financí od dalších ministerstev i Evropské unie. O financování obou areálů a další fázi jejich rozvoje bude v příštích týdnech hlasovat vláda.

Exministryně kritizuje vládu

A právě tato informace je podle bývalé ministryně Kláry Dostálové klíčová. „Nová vláda nepochopitelně stopla náš plán. Současně nečerpá národní plán obnovy a říká, že to bude financovat ze státního rozpočtu, který je však v zoufalé kondici,“ stěžovala si poslankyně a zastupitelka Královéhradeckého kraje.

Nesplnění požadavků Green Deal, na kterých ztroskotaly josefovské naděje na asi 650 milionů korun, považuje za hloupost.

„Informace, že součástí měla být nějaká zelená investice, jsme měli od samého začátku. Mohly se tam udělat například investice k nulové uhlíkově stopě a dalším energetickým úsporám. Ten projekt by to zvládl. Popravdě současným krokům vlády nerozumím, protože národní plán obnovy Česká republika nečerpá, a když už, potom velmi málo. Když už se nám nabízejí tak obrovské peníze, vláda by měla udělat maximum, aby Terezínu a Josefovu maximálně pomohla.“

Umělecká kolonie je v novém

Ani starosta Jaroměře dosud neví, na čem je. „Pro Josefov a Terezín bylo dohromady nachystáno asi 1,3 miliardy, ale celé se to zamotalo. Mělo se dostat na čtvercová kasárna a vojenskou nemocnici. Myslím, že do toho promluvily volby a nový směr vlády. Netuším, zda jsou ty peníze ještě někde alokovány, nebo ne, ani na co budou použity. Josefov je ale každopádně jedinečný a potřebuje je,“ upozornil Borůvka.

Vládní komise zabývající se záchranou obou pevnostních měst vznikla loni na podzim a jsou v ní i představitelé Terezína, Jaroměře a obou krajů. „Všichni členové komise si dobře uvědomují, že nám dochází čas. Každá bouřka s sebou nese riziko, že spadne další část střechy nebo se zbortí kus zdiva,“ konstatoval ministr Bartoš.

Je to sice jen malý díl, přesto se v Josefově minulý rok podařilo dokončit opravy Bastionu IV, kde sídlí umělecká kolonie. Jaroměř za opravy zaplatila přes 152 milionů korun. Z evropských fondů na ně získala necelých 95 milionů. Bez dotace by na opravy neměla, i tak zakázka spolkla téměř dvě třetiny ročního rozpočtu na investice v třináctitisícovém městě.