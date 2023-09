Lidé v Josefově odmítli větrníky, obec podle starosty přijde o miliony

„Tušil jsem, že odpůrci výstavby větrných elektráren budou mít v referendu navrch,“ reagoval na výsledky plebiscitu josefovský starosta Jan Onak.

Překvapilo jej ovšem, s jak velkým rozdílem odpůrci stavby vyhráli. Pro elektrárny totiž hlasovalo pouze 48 lidí.

Obec Josefov není ani investorem stavby, ani majitelem zájmových pozemků. „Jestli si investor řekne, že je schopen větrné elektrárny postavit bez změny územního plánu, obec jednoduše a bez problémů obejde. A my z toho nakonec nemusíme mít ani korunu,“ nastínil Onak situaci, které se obává.

Josefov totiž mohl jednorázově získat dva miliony korun, každoročně by pak do rozpočtu přiteklo dalších 1,4 milionu. Tato částka by navíc byla každoročně valorizovaná. Podle dřívějšího vyjádření starosty Josefova by každoroční příjem 1,4 milionu znamenal pro obec možnost, jak zajistit spolufinancování při získání dotací na plánované, investičně náročné záměry, například výstavbu kanalizace.