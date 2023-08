Chátrající Terezín dostal naději, ministerstvo na opravy uvolnilo přes miliardu

„Po mnoha letech slibů a vyjednávání už věřím, že peníze skutečně dostaneme. Pokud nenastanou žádné neočekávané problémy, je reálné, že do roka a do dne začneme stavět,“ říká starosta Terezína René Tomášek (RESET).

Peníze jsou podle něj určeny na zabezpečení havarijního stavu budov. „Na kompletní rekonstrukci ale stačit nebudou. Na opravy fasád či vnitřních prostor se musí sehnat další peníze. Na jednání s ministerstvem pro místní rozvoj jsme se domluvili, že budeme i nadále hledat nejen národní, ale i evropské finanční zdroje, které by nám mohly pomoct budovy zachránit,“ poznamenává starosta.

Jako první se začnou opravovat nejvíce zdevastované Žižkovy kasárny, kde se už v minulosti na několika místech propadla střecha a také hrozí zřícení zdi směrem k obytným domům.

„První, co musíme udělat, je to, aby nám do budov nezatékalo a dále nedegradovaly. Proto začneme s opravou střechy a zborcených zdí na Žižkových kasárnách,“ popisuje plány oprav starosta.

Podle předběžných odhadů jenom oprava střechy kasáren vyjde na 350 milionů korun. „Jaká ale bude skutečná cena, ukáže až výběrové řízení,“ nastiňuje Tomášek.

Jako další přijde na řadu proviantní sklad, následovat bude zbrojnice a jako poslední bývalá vojenská nemocnice. Potřeba by bylo až 16 miliard, a i když terezínská radnice každoročně investuje část peněz z rozpočtu na nejnutnější opravy, v celkovém množství potřebných financí je to jako kapka v moři.

„Kdybychom chtěli opravit všechny budovy, které nám tady padají na hlavu, potřebovali bychom až 16 miliard korun. To opravdu nejsme schopni z našeho rozpočtu ufinancovat,“ popisuje starosta s tím, že než se v Terezíně opraví všechno, co je potřeba, potrvá to možná desítky let.

Že se konečně začne s chátrajícími budovami něco dít, zatím místní příliš nevěří. „Názory jsou různé, někteří to vítají, někteří jsou skeptičtí. Po těch letech slibů už nevěří, že se opravdu začne opravovat. A já se nedivím. Jsem přesvědčen, že až se začne opravovat, názor změní,“ podotýká starosta.

Pevnost Terezín Pevnost Terezín, jejíž součástí jsou Žižkovy kasárny a několik dalších budov, byla založena 10. října 1780 Josefem II., kdy císař položil základní kámen.

Roku 1782 byla pevnost prohlášena svobodným královským městem.

Za druhé světové války tady nacisté zřídili židovské ghetto a koncentrační tábor, kde mezi lety 1941 a 1945 internovali 155 000 Židů z celé Evropy.

Terezín poté využívala československá armáda.

Od devadesátých let minulého století, kdy odtud odešli poslední vojáci, budovy chátrají.

Pro obnovu objektů v pevnostních městech Terezín a Josefov na Náchodsku se v minulosti uvažovalo s využitím peněz z Národního plánu obnovy (zhruba 600 milionů korun na opravu kasáren v Josefově a 700 milionů korun v Terezíně).

Z tohoto plánu ale sešlo, protože podle ministerstva pro místní rozvoj nešlo naplnit kritéria potřebná k čerpání financí. „Jen zastavit chátrání nestačí, chceme dát Terezínu i Josefovu nový smysl,“ uvádí ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Jeho resort proto vytvoří nový systémový program obnovy pro pevnostní města Josefov a Terezín, ze kterého bude možné v příštích deseti letech čerpat dalších 1,2 miliardy korun.

Do záchrany historických staveb v Terezíně se zapojil i kraj. Z rozpočtu uvolnil 10 milionů korun na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci střechy Žižkových kasáren, kterou následně bezúplatně převede firmě, která vyjde z výběrového řízení a bude rekonstrukci provádět.