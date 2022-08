Hradec vyhnal kamiony od Flošny, parkoviště poslouží koupališti i aréně

Je krátce po 13. hodině, parno a na displeji u vstupu na hradecké koupaliště Flošna svítí číslo 972. Právě tolik návštěvníků je uvnitř a další už míří od autobusové zastávky, odkud před malou chvílí odjel trolejbus. Teploměr ukazuje 33 stupňů Celsia a k vodě jdou další desítky lidí, jež přijely v autech.

Z bílého kombíku vystupuje mladá rodina a poté šofér odjíždí hledat volné místo k zaparkování. Přestože kapacita koupaliště je jen lehce nad polovinou, parkoviště už je zaplněno. Auta stojí na bílých šrafovaných plochách, na trávě i na cyklostezce lemující okraj.

„A to ještě čekáme, že odpoledne přijedou další,“ upozorňuje vedoucí Flošny Jan Konvalinka. Areál může v jednu chvíli pojmout až 1 800 rekreantů.

Zatímco přímo před Flošnou je plno, vedlejší odstavná plocha, kde dlouhá léta parkovaly kamiony, odstavené přívěsy i autobusy, zeje prázdnotou. Město ji od srpna uzavřelo, aby na ni rozšířilo stání pro osobní auta. Kamionům je vjezd zapovězen.

„Odstavné parkoviště v tomto místě nebylo vhodné, protože jde o centrum města. Řidiči odstavili svá nákladní vozidla tady, místo aby je nechali v areálu firem. Docházelo i k tomu, že tato vozidla při manévrování k zaparkování porazila betonové zábrany, ty spadly do cyklostezky a hrozilo, že se někdo zraní,“ říká vedoucí dopravní skupiny Městské policie Hradec Králové Pavel Süke.

„Poměrně známý případ se tady stal při překládce býků z jednoho nákladního auta do druhého. Několik býků uteklo a museli jsme je po městě nahánět i uspávat. Dokonce došlo i k usmrcení jednoho,“ vzpomíná Pavel Süke.

Bílé pruhy jsou hotové

Příjezd na boční parkovací plochu je teď zatarasen ocelovou konstrukcí se zákazovou značkou. Za ní už jsou nalajnovány bílé pruhy pro 74 parkovacích stání.

Pracovníci technických služeb před malou chvíli nástřik dokončili a teď uklízí nářadí do bílé dodávky. Za chvíli z rozpáleného asfaltu mizí staré zátarasy, a tak si jeden z cyklistů pohotově zkracuje cestu, místo po stezce míří úhlopříčně přes nové parkoviště. Naštěstí pro něj barva je už zaschlá.

„S parkujícími kamiony jsme tu měli skutečně velké potíže. Někdy zabraly i polovinu celého parkoviště. Když návštěvníci tady zaparkovali, často nechali uličku jen na šířku osobáku. Když pak některý kamion chtěl přes den odjet, do ní se nevešel, a tak jsme museli z koupaliště vyvolávat majitele auta, aby mu udělal místo,“ líčí Konvalinka.

Radnice nechá obnovenou plochu osadit novými betonovými bloky, které oddělí parkoviště od cyklostezky. V přípravě jsou také nové dopravní značky. Úprava značení se dotkne i sousední vozovky, jež je krajskou silnicí.

„Potřebovali jsme proto k tomu souhlas kraje a dalších orgánů. Navíc jsme měli obavu, že budou problémy s dodávkou betonových prvků, ale měly by dorazit v polovině srpna. Ve druhé polovině měsíce by mělo být parkoviště zprovozněno,“ plánuje náměstek hradeckého primátora Pavel Marek (za ANO).

Podmínka pro stadion

Nová parkovací místa výrazně pomohou nejen Flošně, ale také městu splnit podmínku, aby mohlo příští rok otevřít nový fotbalový stadion. Stávající kapacita parkování v okolí totiž nestačí a bez nových stání by stadion nemohl být zkolaudován. Jednotlivé části stavby by přitom do kolaudačního řízení měly jít už zjara příštího roku.

„Teoreticky by nám stačilo to parkoviště přestavět na začátku roku, ale to by mohlo být kvůli sněhu a zimě problematické. Proto chceme plochu připravit už nyní,“ vysvětluje Marek.

Náklady na úpravu parkoviště by měly dosáhnout půl milionu korun. Většina sumy půjde na nákup betonových svodidel. Parkování však bude i nadále zdarma. Před Flošnu se nově vejde až 540 aut, z toho 20 pro invalidy.

Radnice nepočítá, že by pro řidiče kamionů budovala náhradní odstavnou plochu. Zajistit parkování vozidel by si podle ní měli sami dopravci, případně stát při výstavbě tranzitních komunikací.

V Hradci Králové je odstavná plocha na Novém Hradci u výpadovky na Pardubice, kamiony krátkodobě stávají i na větších parkovištích u obchodních center nebo u čerpacích stanic. Dálniční odpočívadlo by mělo vzniknout na budoucí D35 u Všestar.