Hradec chce vyhnat kamiony od Flošny. Zadarmo tam parkují i několik dní

Na parkovišti u koupaliště Flošna řidiči tiráků odpočívají, v horším případě tu svůj truck nechají stát i řadu dnů. Denně se u Flošny protočí desítky kamionů, zdaleka nejhorší je to tu o víkendech.

Město se stejným problémem zabývalo před pěti lety, když se nejvíce angažoval tehdejší zastupitel za ODS Jan Michálek. Navrhoval stavbu odstavných parkovišť v režii města na periferiích, vedení radnice však bylo toho názoru, že kamiony u koupaliště nejsou vážným problémem, protože příliš neničí příjezdové silnice.

Současné vedení už je jiného mínění, přestože potíž se musela odležet na dobu po dostavbě klíčových úseků dálnic D11 a D35.

Ještě loňské měření dopravy ukázalo šílené výsledky. Částí druhého silničního okruhu mezi ulicí Víta Nejedlého a malšovickým stadionem v průměru projelo přes 31 tisíc vozů, z toho sedm tisíc kamionů. Dalších 31 tisíc aut projíždělo kolem fakultní nemocnice. Tato čísla z okruhu udělala nejvytíženější krajskou silnici a oproti měření v roce 2016 intenzita stoupla o šest procent.

Výsledky nejnovějšího sčítání po dostavbě dálnic ještě nejsou známé, avšak doprava na okruhu významně klesla. Kamionů je méně až o desítky procent a Hradec hodlá ještě přitvrdit.

Řešení? Zákazová značka

„Se zprovozněním D35 a dalších komunikací ve městě došlo k úbytku kamionů, my bychom však chtěli pokračovat. U parkování na Flošně se konečně blížíme k řešení, kamiony by odtud mohly zmizet ve druhém čtvrtletí. Parkoviště by mělo sloužit především Hradečákům a kamiony by do města pokud možno vůbec nemusely zajíždět,“ řekl náměstek primátora pro oblast správy majetku města Pavel Marek (ANO).

Zbývá už jen souhlas policie a vznik parkovací analýzy. Cílem je začátek koupací sezony na Flošně již bez otravných kamionů.

„Chtěli bychom je odtud dostat úpravou dopravního značení. Řidiči kamionů již dnes mají podstatně menší důvod zajíždět do města a používat Flošnu jako odstavné parkoviště. V současnosti již mohou městem projet nebo se mu úplně vyhnout a kamion odstavit jinde. My určitě nechceme mít v centru parkoviště kamionů, proto odbor hlavního architekta zpracovává analýzu, kde by mohly zaparkovat. Domníváme se, že parkovacích ploch kolem města jako například čerpací stanice je poměrně hodně a pro kamiony by to určitě bylo efektivnější než zajíždět až do města,“ upozornil Marek.

Parkují tu hlavně hradečtí kamioňáci

Je tu však háček. Kdyby u úzkého vjezdu k Flošně nepřibyla zákazová značka, těžké soupravy včetně autobusů a dodávek tu s jistotou zůstanou. Drtivá většina totiž patří místním, kteří tu pouze neodpočívají před další jízdou, ale zadarmo parkují i několik dnů.

„Pro mě je to výhodné a doufám, že o tu možnost nepřijdu. Bydlím kousek odtud a nechtělo by se mi dojíždět třeba až od Hradubické silnice, kde město před lety uvažovalo, že postaví záchytné parkoviště. A pokud vím, čerpadláři jen dost neradi na svých parkovištích vidí stát kamiony, takže i řidiči odjinud si prostě zvykli parkovat u Flošny. Rizikem je, že to tady nikdo nehlídá a už tady došlo k několika vloupačkám do aut,“ uvedl řidič hradeckého kamionu, který si přál zůstat v anonymitě.

„I já mám podezření, že je to spíš parkoviště pro soukromé subjekty, které mají sídlo v Hradci Králové a pro jejich řidiče je to pohodlné. I tak s tím něco udělat musíme,“ zdůraznil náměstek.

„Nechápu, že si město nechává ničit vlastní silnice a nepostaví nějakou odstavnou plochu pro kamiony někde na periferii města. Třeba u ČKD, v Kuklenách nebo u Hradubické,“ míní Jan Michálek.

Pokles dopravy je značný

Zatímco velkou část kamionů se z Hradce Králové podařilo vypudit přirozenou cestou hlavně díky dálnici D35, z parkoviště u Flošny se to zatím nedaří. I toto polovičaté vítězství je pro město obrovskou úlevou. D35 a nově otevřený 12kilometrový úsek mezi Opatovicemi a Časy v podstatě tvoří obchvat Hradce pro tranzitní dopravu směrem na Vysoké Mýto, Brno nebo Olomouc a Ostravu. Až do poloviny prosince musely kamiony mířící z Opatovic na Moravu jet přes hradecký okruh, kde se velmi často tvořil dopravní špunt. Zlepšení je skutečně markantní.

„Zlepšení je vidět hlavně směrem na Ostravu. Došlo k poklesu kamionové dopravy na těchto trasách, které v minulosti bohužel byly hlavní brzdou,“ říká hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Úsek D35 od dálnice D11 po Časy v Pardubickém kraji přinesl větší plynulost provozu převážně v jižní části Hradce Králové a také na silnici I/35 vedoucí z Hradce Králové směrem na Holice. Provoz je plynulejší i na souběžně vedoucí silnici I/33 kopírující nově otevřený úsek D11,“ potvrzuje mluvčí krajských dopravních policistů Petr Dušek.