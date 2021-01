Hradecké lesy drtí kůrovec, město dotuje i ztrátový kemp a písník

Nikoliv koronavirus, ale kůrovec drží v šachu Městské lesy Hradec Králové. Firma už třetí rok sanuje rozpočet z rezerv a v prosinci kvůli ztrátě požádala hradeckou radnici o snížení nájemného za majetek města, s nímž hospodaří.

Za ekonomickými problémy stojí propad cen dřeva způsobený přebytkem kůrovcového dříví.



Lesníkům se také nepodařilo prosadit se jako dodavatel štěrku na stavbu dálnic D11 a D35, a jejich písník Marokánka proto jede jen na půl plynu. Loni poprvé provozovali také rekreační areál na Stříbrném rybníku. I tam skončili ve ztrátě.

„Nemáme ještě zaúčtované odpisy a konečný hospodářský výsledek, ale pokud bych nepočítal čerpání rezerv, byli bychom 1,5 milionu korun v minusu,“ odhaduje loňské hospodaření ředitel městské firmy Milan Zerzán.

Cena dřeva padá

Lesníci sahají do rezerv třetí rok po sobě. Hlavním zdrojem jejich příjmů totiž až do letoška byl prodej dřeva z hradeckých lesů. Tvořil asi 60 procent obratu. Jenže to už neplatí, hlavně kvůli padající ceně za kubík. Zatímco před kůrovcovou kalamitou prodávali dřevo za 1 450 korun, v roce 2019 ho udali jen za tisícovku a vloni o desetinu dráž.

„Máme nyní průměrné zpeněžení okolo 1 100 korun na kubík, ale to jen proto, že jsme těžili listnáče. Duby jsou hodně ceněné, takže jsme si tím vylepšili zisk. Při roční těžbě 20 tisíc kubíků jde jen na dřevě o propad osm milionů,“ vypočítává Zerzán a upozorňuje, že podle predikcí bude tato situace v Česku trvat ještě pět let.

Zásadním příjmem rozpočtu lesníků se nově staly státní dotace. Zatímco v minulosti byly omezené sumou 700 tisíc korun, v posledních letech se kvůli kůrovci systém změnil a lesníci mohou žádat o peníze podle skutečné péče o les. V Hradci Králové šlo loni o 13 milionů korun.

Těžba situaci nezachránila

Obchod se dřevem tak už pro městskou společnost nepředstavuje ani polovinu obratu. Zisk firmě nyní přináší hlavně těžba štěrkopísku z písníku Marokánka, i když i tam se potýká s potížemi.

Lesníci počítali s tím, že budou dodávat štěrk na budování náspů dálnic D11 a D35, které se kolem města staví. Jenže se ukázalo, že jejich štěrk neodpovídá zvolené technologii. Těžba a ukládání zeminy tak vynese ročně jen asi sedm milionů.

„Písník má kapacitu řekněme 300 tisíc kubíků ročně a my prodáváme 150 tisíc, takže jedeme na polovinu. Ale nechceme prodávat pod cenou. Čekáme, že štěrk udáme na dálnicích na asfalty. Písník nás nicméně drží nad vodou. Neumím si představit, že bychom bez něj byli schopni realizovat rekreační funkce lesa, která nás ročně stojí asi pět milionů. Jde o zajištění oprav, fungování altánů, úklid odpadků, lavičky či údržbu cestní sítě, která má 300 kilometrů. To by bylo první, co bychom omezili,“ říká ředitel.

Právě nižší odbyt štěrku byl kromě kolapsu trhu se dřevem důvod, proč zastupitelé Hradce firmě v prosinci snížili na polovinu nájemné za městský majetek. Původně lesy platily 3,3 milionu ročně.

„Vzhledem k situaci, která v České republice nastala, pokud jde o prodej dřeva, nastal u společnosti propad (zisku) více než 90 procent. Je tady i problém s prodejem štěrku, protože nyní o něj ještě není zájem. A zejména z těchto důvodů firma požádala o snížení nájmu na částku 1,6 milionu korun,“ komentovala žádost na prosincovém zastupitelstvu dnes už bývalá náměstkyně primátora pro majetek Věra Pourová (ANO).

Nešlo o jediné peníze, které zastupitelé firmě v prosinci přiklepli. Jen o pár minut dříve jí poslali 863 tisíc korun za loňské investice do kamerového systému, wifi sítě či rozvody elektřiny v pěti chatkách v kempu Stříbrný rybník. Další milion firmě poslali na vybudování venkovní kuchyňky a elektroinstalaci v dalších chatkách.

Černá díra, či optimalizace?

Lesníci provozují rekreační areál Stříbrný rybník v hradecké Malšově Lhotě od loňského roku, kdy kemp převzali od soukromé firmy BK Tour. Nový byznys kritizují opoziční Piráti, kteří se obávají toho, že v případě potíží bude ztrátu z podnikání sanovat město.

„Mně to přijde jako černá díra, kam se sypou peníze pokaždé, když je potřeba něco postavit,“ kritizoval další miliony do kempu opoziční zastupitel Pavel Vrbický (Piráti).

Koalice však jeho kritiku odmítla: „Berte to jako optimalizaci, která se nám promítne ve výnosech,“ řekl radní Oldřich Vlasák (ODS).

Radnice slíbila do dlouhodobě zanedbaného areálu poslat miliony korun na modernizaci. Další miliony investovali do údržby lesníci. Právě značná zchátralost byla předloni důvodem, proč se město rozhodlo vypovědět provozovateli smlouvu.

Jenže nyní se ukazuje, že problém byl spíš na straně radnice, která třicet let do svého majetku v kempu téměř neinvestovala a netlačila ani na důkladnou údržbu.

„Lesům platíme za to, že rybník zvelebují, ale stejně tak bychom tyto peníze platili BK Touru. Rozdíl je ten, že BK Tour podnikal na své vlastní riziko. My si tady hrajeme na podnikatele a případnou ztrátu zamázneme z veřejných peněz,“ upozornil předseda klubu Pirátů Aleš Dohnal.

Lesníci mají městu platit za nájem areálu milion ročně. Stejnou sumu platil v závěru svého působení také BK Tour, přestože radnice ráda operuje s tím, že v minulosti měl jen čtvrtinové nájemné.

Zatímco běžná údržba jde za provozovatelem, investice do majetku má platit město. Jenže to opět závazky neplní. V prosinci ani v lednu se na jednání zastupitelstva nedostal požadavek na proplacení téměř tří milionů korun za sociální zařízení, vrátnici a kolobar.

„Zaseklo se to na tom, jak nyní město funguje. Vše musím řešit s úředníky, protože od prosince chybí šéf majetku. V tuto chvíli nemám partnera, s kým bych jednal o politické podpoře,“ přičítá Milan Zerzán situaci chaosu na radnici.

Pro lesníky jde o výraznou komplikaci. Bez proplacení dosavadních investic jim totiž nezbývá na již objednané mobilhomy, které měly navýšit kapacitu kempu. Pokud město závazky nesplní, má firma záložní plán. Mobilhomy by místo lesů zaplatila soukromá firma a lesníkům je dál pronajímala.

Podle Zerzána sice vloni Stříbrný rybník skončil 3,5 milionu korun ve ztrátě, ale ta by se už neměla opakovat. Mohou za ni především zvýšené náklady na údržbu zanedbaného areálu. Lesníci do něj napumpovali spolu s provozními výdaji 12 milionů. Jen za léto přitom vydělali 8,5 milionu.

„Překvapilo nás, že to i přes investice není až tak ztrátové. Navíc jsme kvůli omezením přišli o tři až čtyři miliony. Do května se nekonaly žádné plánované akce, od září byl kemp opět zavřený. V dalších letech je tam velký potenciál,“ usuzuje Zerzán.