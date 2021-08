Masér dostal za znásilňování klientek pět a půl roku, své metody hájil

Podle rozsudku, který má redakce k dispozici, je obžalovaný vinen, že v šesti případech přiměl jiného k pohlavnímu styku. Zneužíval při tom svého postavení. Klientkám způsobil ve dvou případech z nedbalosti těžkou újmu na zdraví. Navíc neoprávněně přechovával ve větším množství látku s anabolickým účinkem, a to za jiným účelem, než léčebným.

Tím se podle soudu dopustil čtyřnásobného přečinu sexuálního nátlaku, přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, ve dvou případech zločinu znásilnění a přečinu výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem.

„Za to se odsuzuje k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání pěti roků a šesti měsíců. Pro výkon tohoto trestu se zařazuje do věznice s ostrahou. Obžalovanému se dále ukládá trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu masérské, rekondiční a regenerační služby jako osoba samostatně výdělečně činná i jako závislá osoba, a to na dobu pěti let,“ stojí ve spisu.



Rozsudek není pravomocný, obhájce i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na odvolání.

Obvinění z let 2015 až 2019, která státní zástupkyně Lucie Žabková v červnu přednesla ze zhruba pětistránkové obžaloby, byla vážná.



„V masérské provozovně, zneužívaje svého postavení člověka poskytujícího masérské, rekondiční a regenerační služby a zneužívající s tím související vliv a důvěry klientky, v průběhu masáže sdělil, že má žena křivou kostrč a že ví, jak ji narovnat, byť není fyzioterapeut. Přiměl ji, aby si klekla na lehátko na všechny čtyři končetiny, náhle jí stáhl kalhotky, zasunul jí prst do konečníku, kde s ním pohyboval. Přestože se bránila a řekla mu, aby toho nechal, on nereagoval a přesvědčoval ji, že je to nutné, a to vše za účelem sexuálního uspokojení,“ stojí ve spisu.

Lékařka: Metody maséra jsou nepřijatelné

Podobná obvinění se objevují v dalších bodech obžaloby (psali jsme v článku Maséra viní ze sexuálního nátlaku). Jednu ženu masér podle spisu při masáži vášnivě líbal a strkal jí jazyk do pusy, svlékl jí kalhotky a lízal přirození. Některé klientky si z návštěvy odnesly pocit sexuálního zneužití a ponížení a trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

U soudu v červnu vypovídala znalkyně z oboru zdravotnictví, která na základě posudku řady dalších odborníků došla k závěru, že jsou metody maséra nepřijatelné. Obhájkyně obžalovaného byla naopak přesvědčena, že znalkyně-lékařka byla vybrána špatně a že měl posudek vypracovat někdo, kdo se přímo věnuje sportovní a rekondiční rehabilitaci.



Uvedla, že jiné analýzy neshledaly na řadě metod jejího klienta nic špatného a že proti jeho praxi nezakročily ani státní instituce, které u maséra prováděly kontroly. Ve výpovědích klientek našla obhajoba rozpory.



Obžalovaný: Domluvily se proti mně

Muž, kterému hrozil trest až dvanáct let vězení, redakci MF DNES v červenci řekl, že má 800 zákazníků, a že kdyby byl „nějaký zvrhlík“, tak by k němu asi tolik lidí nechodilo.



„Bohužel těchto šest žen, to jsou všechno psychiatrické pacientky, s fobiemi a bájnou lhavostí. Domluvily se proti mně, vůči tomu se těžko brání. Jedna z těch žen, co mě udala na policii, ke mně i pak dál po obvinění chodila včetně její maminky a švagrové. Jak mám dokázat, že se to nestalo? Pomalu se smiřuju s tím, že půjdu do vězení,“ uvedl.

V červenci u soudu vypovídaly poškožené ženy. Jedna z nich například řekla, že se bála vzdorovat. „Je to obří chlap. Myslela jsem, že když se ohradím, rozzlobím ho. Chtěla jsem jenom utéct,“ popsala. Další žena, v době skutku osmnáctiletá, se u soudu zhroutila a stěží dokázala reagovat na otázky soudce.



Policie zveřejnila informaci, že se zajímá o podezřelé praktiky maséra z Náchodska,v květnu před dvěma lety. Už tehdy kriminalisté uvedli, že vyslechli několik jeho klientek a že počet poškozených ještě může růst. Muži stále hrozí až desetileté vězení.