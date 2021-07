Siláckého šampiona obvinili ze znásilnění šesti žen. Soudu popsaly, co jim dělal

Martin H. podle obžaloby ženy po krátkých masážích nutil do nepřirozených poloh, kdy jim proti jejich vůli například hnětl prsa, líbal je, lízal přirození, čichal ke klínu, strkal do lůna prsty a pokusil se do nich proniknout i penisem. Kvůli jeho fyzické převaze se žádná z žen nezmohla na aktivnější odpor. Jedné dokonce píchl do hýždí injekci s neznámou substancí.



Jedna z těch žen, co mě udala na policii, ke mně i pak dál po obvinění chodila včetně její maminky a švagrové. Jak mám dokázat, že se to nestalo? Martin obviněný