Zemřel poslední krkonošský nosič Helmut Hofer, ikona Velké Úpy

Jeho úmrtí potvrdil redakci boudař Petr Kobr, Hofer mu před lety pomáhal obnovit stezku horských nosičů ve Velké Úpě.

„Byl to pozitivní člověk, o nosičství rád vyprávěl a měl ho stále v srdci. Nosil s sebou album starých fotografií, docela si na tom zakládal. Ne že by se tím chlubil, ale byl na to hrdý. Dalo by se říct, že nosičství bylo jeho životním stylem. Helmut Hofer byl ikonou Velké Úpy,“ uvedl Petr Kobr.

I v pozdním věku byl podle něj vitální a činorodý. „Staral se o dobytek, hodně dlouho chovali býka. Velice dobře také pečoval o louku před jeho domem. Byla plná bylin, patřila mezi nejhezčí a nejudržovanější široko daleko,“ připomněl.

Řemeslo se dědilo v rodině po staletí

Jako profesionální nosič začal Helmut Hofer pracovat ve svých 15 letech. V létě mu cesta s nákladem na Sněžku trvala zhruba čtyři hodiny, v zimě až šest hodin. V hlubokém sněhu mnohdy nosiči lezli na horu po čtyřech.

„V roce 1950 jsem prodělal žloutenku, a potom mi ta těžká práce už moc nešla,“ vysvětloval před lety pro MF DNES, proč se po vojně vyučil elektrikářem a odešel za prací do textilky v Horním Maršově, kde zůstal celý život.

V rodině Hoferů se řemeslo po staletí dědilo z generace na generaci a po druhé světové válce je zachránilo před odsunem. Praděda vynášel materiál na stavbu České boudy.

Helmutův otec byl rekordman

Helmutův otec Robert byl posledním profesionálním horským nosičem v Krkonoších. Do důchodu odešel v roce 1961 a držel několik rekordů. Na Sněžku mimochodem v roce 1944 vynesl 160 kilogramů těžkou rouru pro meteorologickou stanici.

Helmut Hofer před lety spolupracoval na obnovení stezky horských nosičů, po které on a jeho předkové chodili s nákladem.

16. června 2018

„Jako jediný si pamatoval, kudy původní trasa vedla. Ukázal nám to a my jsme cestu prořezali a vyznačili,“ vzpomíná Petr Kobr. Stezka měří 6,5 kilometru, začíná u dolní stanice lanovky ve Velké Úpě a vede přes Výsluní a Růžovou horu.

Každoročně je dějištěm závodu horských nosičů. Letošní ročník, pokud to situace dovolí, se podle Kobra uskuteční první říjnový víkend a bude věnován odkazu Helmuta Hofera.